Oxfam Intermón organiza el 15 en San Sebastián el concierto solidario por los refugiados 'Refugiándonos en la música'

5/01/2017 - 10:36

Oxfam Intermón ha organizado, para el próximo día 15 en la sala Dabadaba de San Sebastián, el concierto solidario por las personas refugiadas 'Refugiándonos en la música'. La recaudación de las entradas, con un precio de cinco euros en venta anticipada y seis en taquilla, se destinará a los proyectos que la ONGD desarrolla en el mundo para ayudar "a quienes se ven forzados a huir de países por la violencia".

SAN SEBASTIÁN, 5 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Oxfam Intermón (OI) de San Sebastián ha dado cuenta de este evento, que llevará a cabo gracias al apoyo de la sala de conciertos donostiarra Dabadaba, en la calle Mundáiz 8, y a grupos locales que actuarán de manera altruista.

El concierto solidario 'Refugiándonos en la música' recaudará fondos para las personas refugiadas que se ven forzadas a abandonar sus países huyendo de la violencia, conflictos armados o graves violaciones de derechos humanos, en el marco de la campaña de esta ONGD, '#Derechoarefugio'.

Desde Oxfam Intermón han explicado que el objetivo de la velada, que comenzará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas será, además de contribuir económicamente con proyectos de apoyo a las personas refugiadas y migrantes que ofrece quienes huyen de conflictos, como el de Siria, o de la falta de oportunidades en sus países. También se pretende apoyar a grupos de música locales, ofreciéndoles la oportunidad de actuar en una sala profesional de conciertos.

Para ello la ONGD contará con la colaboración de los guitarristas Álex García & José Mari Goñi, así como de los grupos The Last Jack, The Burns y Glory Howl. Las entradas para el concierto pueden adquirir ya por cinco euros, de manera anticipada en la tienda Oxfam Intermón de la calle San Francisco 22 de San Sebastián, y también podrán adquirirse el mismo día de la actuación por seis euros en la taquilla del Dabadaba. Las actuaciones durarán aproximadamente 45 minutos cada una.

Además, habrá un pequeño puesto de venta de Comercio Justo, con productos de alimentación como chocolates, aperitivos, café o panela atendido por nuestros voluntarios de con el objetivo de dar a conocer esta forma de consumo responsable.