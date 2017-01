Ciudadanos pide explicaciones al Equipo de Gobierno por privatizar la captación de fondos europeos para Logroño

5/01/2017 - 12:37

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha pedido hoy explicaciones al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, por privatizar la captación de fondos europeos para la ciudad.

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

En nota de prensa, San Martín ha recordado que el Partido Popular "se negó a apoyar una moción de C's en la que se pedía la creación de una unidad especializada formada por funcionarios municipales aludiendo que no era necesaria porque los funcionarios ya tenían asignadas esas tareas".

Ciudadanos ha explicado haber tenido conocimiento por los medios de comunicación que el equipo de gobierno va a pagar a una empresa externa 225.000 euros para en captar fondos durante cuatro años.

"El Partido Popular parece incapaz de rectificar tras el fracaso monumental que supuso la pérdida de fondos europeos para proyectos como el de la Villanueva", afirma el portavoz del grupo municipal.

"Esta nueva jugada del equipo de gobierno que contrata sin informar al resto de partidos reafirma nuestra propuesta de que los grupos deberíamos estar en la junta de gobierno local sin voto, pero con voz", asegura San Martín.

San Martín también ha trasladado su malestar al concejal de Deportes y al director de la fundación Logroño Deporte tras conocer, "también por la prensa", la licitación del contrato de luz y de gas de Logroño Deporte sin informar al Consejo de Administración de dicha empresa pública.

"El PP no entiende o no quiere entender que no puede hacer y deshacer a su antojo en una fundación pública cuyo consejo de administración debe conocer todos los contratos que se formalizan", afirma el portavoz de C's, "es una falta de respeto, pero sobre todo de transparencia impropia de una administración del siglo XXI".