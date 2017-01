El número de parejas estables no casadas aumentó en Pamplona en 222 durante el año pasado

5/01/2017 - 12:44

Ya son 4.797 las parejas inscritas en el registro municipal desde 2000

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

Pamplona cuenta con 4.797 parejas inscritas en el Registro General de Parejas Estables No Casadas del Ayuntamiento. De ellas 4.658, más de un 97% son mixtas, es decir formadas por una mujer y un hombre, y 139, un 2,9%, unen a personas del mismo sexo (89 de hombres y 50 de mujeres).

Durante el año 2016 un total de 498 parejas se dieron de alta en el registro mientras que otras 265 solicitaron la baja. Por tanto, el número de parejas estables no casadas aumentó el año pasado en Pamplona en 222. De las 498 parejas inscritas el año pasado, 471 eran mixtas y 27 del mismo sexo, en concreto 16 formadas por hombres y 11 por mujeres.

Desde 2013 no se producían tantas altas en el registro de parejas estables no casadas. Además, 2016 se convirtió en el año con más altas de parejas del mismo sexo desde que se instauró el registro municipal en 2000, ha destacado en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

En cuanto a las bajas, hubo 276, la menor cifra desde 2010. De ellas, 265 fueron de parejas mixtas y 11 de parejas del mismo sexo (5 de hombres y 6 de mujeres).

El Registro Municipal de Parejas Estables no casadas del Ayuntamiento de Pamplona se creó en el año 2000. Tiene carácter administrativo y en él pueden inscribirse las uniones no matrimoniales de convivencia, independientemente del sexo de las personas que componen esas parejas, que se hayan constituido por su libre y pleno consentimiento.

Durante estos dieciséis años de funcionamiento se han dado de alta un total de 8.423 parejas, 8.152 de ellas mixtas y 271 del mismo sexo (164 formadas por hombres y 107 por mujeres). 2012, con 808 altas, y 2011, con 674, han sido los años en los que más parejas se inscribieron en el registro. Por su parte, en ese mismo periodo de tiempo se han dado de baja 3.626 parejas inscritas, 3.494 mixtas y 132 del mismo sexo (75 de hombres y 57 de mujeres). 2012 y 2014 fueron los años con más bajas, 397 y 352, respectivamente.

Para darse de alta e inscribirse en el registro de parejas estables no casadas es obligatorio acudir de forma presencial a las oficinas municipales. Para formalizar esa inscripción deben comparecer las dos personas que conforman la pareja y se exige que al menos uno de los miembros esté empadronado en Pamplona. Ambas personas tienen que presentar un documento que acredite su identidad y una declaración jurado de no estar casada ni inscrita en otro registro de parejas estables no casadas.

Para este trámite de alta es necesario solicitar cita previa llamando al teléfono 010 (948 420 100 si se llama desde fuera de Pamplona) o en la sede electrónica de la web del Ayuntamiento. No podrán inscribirse comparecientes menores de edad, si los miembros de la pareja mantienen un determinado grado de parentesco o si alguno de los miembros tiene deficiencias o anomalías psíquicas, a no ser que se aporte un dictamen médico de su aptitud para consentir.

Desde el pasado mes de agosto el Ayuntamiento tiene en marcha un servicio electrónico a través de la web municipal, www.pamplona.es, para que las parejas estables no casadas puedan realizar dos trámites on line. Desde entonces, pueden solicitar vía web el certificado de inscripción en el consiguiente registro municipal y, también, darse de baja en el registro municipal de parejas estables no casadas. De esta forma se agiliza la relación de la ciudadanía con su ayuntamiento y se ofrece un servicio más rápido, ágil, eficaz y eficiente.