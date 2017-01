Aguirre resume 2016 como "un año de ocurrencias" del Gobierno de Carmena, con "afán patológico de prohibir por prohibir"

5/01/2017 - 12:54

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho este jueves que 2016 ha sido "un año de ocurrencias" para el Gobierno de Ahora Madrid y les ha acusado de tener "afán patológico de prohibir por prohibir".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Aguirre ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho "absolutamente nada" de lo que prometieron, sólo "subir los impuestos a los madrileños". "El Gobierno de Ahora Madrid no ha hecho nada para disminuir la contaminación, sino que se ha dedicado a talar árboles", mientras que "no han hecho ni un aparcamiento disuasorio, ni han renovado ningún autobús de la flota de la EMT", ha criticado la popular.

Por ello, la portavoz ha recordado que en los años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, "se suprimieron las calderas de carbón en la ciudad, se construyeron 200 kilómetros de Metro y se dieron incentivos a los taxis para que cambiaran su sistema de conducción por sistemas limpios", mientras que "ahora no han hecho absolutamente nada", criticando que proyectos como la operación Chamartín o la operación Campamento "están paralizados".

"Prohibir por prohibir eso sí que les ha gustado", ha espetado Aguirre, a la vez que ha calificado de "carmenada" el cierre al tráfico de Gran Vía, ya que "no han hecho ni un solo estudio, ni han ofrecido alternativas a los ciudadanos".