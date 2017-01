Diputación cede la nave del Parque de Bomberos de Albox al Consorcio de Extinción de Incendios de Levante

5/01/2017 - 13:00

La Diputación de Almería ha aprobado este jueves en pleno, en una sesión extraordinaria convocada de urgencia, la cesión de la nave del Parque de Bomberos de Albox, propiedad de la institución provincial, al Consorcio de Extinción de Incendios del Levante almeriense. La decisión se ha tomado tras la decisión del Ayuntamiento de Albox de abandonar la prestación del servicio de extinción de incendios a partir del 1 de enero de 2017.

ALMERÍA, 5 (EUROPA PRESS)

La medida ha sido aprobada por la Corporación Provincial con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y la abstención del PSOE, grupo que considera que "se podría haber hecho más en las negociaciones, porque no se ha llegado a la mejor situación", ha afirmado su portavoz en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo.

Con esta medida, la Diputación cede, desde este mismo día, al Consorcio de Bomberos del Levante la nave que utilizaba el Servicio de Extinción de Incendios de Albox desde el año 1989, fecha en la que se firmó el convenio para la prestación de dicho servicio entre la institución provincial y el ayuntamiento.

El objetivo es garantizar el auxilio en caso de incendio o urgencia a los municipios de la Comarca del Almanzora, a los que, hasta ahora, atendía el Parque de Bomberos de Albox, y mejorar los tiempos de asistencia. A lo largo de 2017, la Diputación de Almería ha previsto la ampliación de la plantilla del Consorcio de Levante con 16 nuevas plazas y se ha planteado la construcción de un nuevo parque de bomberos en el Almanzora, para lo que se ha solicitado ayuda a la Junta de Andalucía. Esta nueva infraestructura, según informes técnicos, se ubicará entre los municipios de Olula del Río y Purchena.

Así lo ha explicado, durante la sesión plenaria, el portavoz del PP en la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, quien ha querido dejar claro que "la responsabilidad del servicio de prestación de incendios es de los ayuntamientos y no de la Diputación, y así lo corroboran los últimos informes jurídicos elaborados por el secretario de esta casa".

García ha explicado que, a partir de ahora, los municipios tienen que solicitar a la institución provincial la prestación del servicio, "justificando por qué no pueden prestarlo por ellos mismos, algo que tendrá muy difícil el Ayuntamiento de Albox, ya que en su RPT aparecen seis bomberos que son funcionarios".

Además, el portavoz del equipo de gobierno ha anunciado que, por decisión de Presidencia, "los municipios de menos de 20.000 habitantes no deberán aportar nada por la prestación del servicio por parte de la Diputación, que financiará dicha medida".

Javier Aureliano García ha declarado que "los municipios del Almanzora pueden estar tranquilos porque el servicio de extinción de incendios se va a prestar y, de hecho, ya se está prestando, desde el día uno, incluso con más bomberos de los que había en el Parque de Albox. El auxilio está garantizado, cedemos la nave de Albox para mejorar los tiempos, y seguiremos mejorando a lo largo de 2017".

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, no ha compartido la opinión del equipo de gobierno provincial de que este cambio "mejorará" el servicio de extinción de incendios en el Almanzora y ha criticado que no se hayan "acercado posturas" entre la institución y el Ayuntamiento de Albox para evitar el cierre del Parque de Bomberos.

El portavoz del PP le ha pedido a Lorenzo que "no saque rédito político de este asunto" y ha afirmado que "hoy mismo los bomberos de Levante y los técnicos entrarán en esta nave para agilizar los tiempos de auxilio en el Almanzora cuanto antes".

En cuanto a la polémica con las negociaciones entre el Ayuntamiento de Albox y la Diputación de Almería para evitar el cierre del Parque de Bomberos, García ha asegurado que "no ha sido una cabezonería ni del presidente ni del equipo de gobierno, que no estamos obligados a prestar el servicio de extinción de incendios ni a conceder una subvención al municipio de Albox. Aún así, hemos intentando negociar e, incluso, hemos planteado un aumento de la subvención, nos hemos comprometido a la compra de un camión autobomba, pero el alcalde de Albox nos ha hecho un despropósito enorme al no revocar la decisión de cerrar el parque, aún habiendo convocado un pleno urgente para ello".

Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería, ha cerrado la sesión plenaria afirmando que él no puede "revocar un acuerdo plenario que ha tomado el Ayuntamiento de Albox. Queríamos llegar a un acuerdo, firmarlo, pero a mí el alcalde cuando me llamó no me dijo la verdad. Si la diputada o el vicepresidente hubiesen llegado a un acuerdo, aunque a mí no me hubiese gustado, se habría firmado".

Amat ha recordado al portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, que "esto no es un juego de niños y usted ha confundido los tiempos con la totalidad de dejar resuelto el problema de los bomberos en el Almanzora, y se lo explicamos ayer en la reunión de portavoces, y también le pedimos ayuda a la Junta para hacer un parque allí".