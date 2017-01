'Incendios', con Nuria Espert, en el Teatro Principal este fin de semana

5/01/2017 - 20:17

El Teatro Principal de Palma acogerá este viernes y sábado dos funciones de 'Incendios', de Wajdi Mouawad, dirigida por Mario Gas e interpretada por Nuria Espert.

PALMA DE MALLORCA, 5 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Departamento de Cultura del Consell de Mallorca, acompañan a Nuria Espert en el reparto Ramón Barea, Laia Marull, Germán Torres, Carlota Olcina, Alex García, Alberto Iglesias y Lucía Barrado.

'Incendios' es una obra capital de Mouawad y es la tercera parte de la tetralogía 'La sangre de las promesas'.

Para Nuria Espert, esta obra, un retrato de la guerra y de sus consecuencias, es "un espectáculo muy hermoso, muy crudo y muy poético".

En este sentido, Espert duda "mucho que esta obra llegue a hacerse anticuada" ante los conflictos que se han reavivado en los últimos años, especialmente en Oriente Medio.

La actriz ha coincidido con Carlos Forteza, director del Teatro Principal, en señalar este montaje como "el mejor trabajo de Mario Gas", que no ha podido viajar a Palma debido a una indisposición de última hora.

'Incendios' narra la historia de Nawal, una muñeca perdida en el conflicto del Líbano que "gracias a los sabios consejos de su abuela atraviesa la historia y aparecerá con 70 años" en un juicio contra un malhechor que, "en realidad, es un juicio contra la maldad ", en palabras de Nuria Espert.

Además, la actriz ha mantenido que desde su estreno, el pasado septiembre en el Teatro de la Abadía de Madrid, "el público sale emocionado pero también esperanzado".

"Mucha gente me da las gracias, incluso hombres que me dicen que es la primera vez que lloran en el teatro", ha añadido Nuria Espert, que a sus 81 años, reconoce que este es uno de los trabajos que más le han impactado.

"Que el teatro es único lo he sabido siempre, pero lo que no he sabido hasta hacer 'Incendios' es que lo que yo siento encima del escenario es también lo que siente el espectador en su butaca", ha concluido Nuria Espert.