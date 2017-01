Melchor pide a los niños que nunca pierdan la curiosidad y las ganas de entender el mundo que les rodea

El Rey Melchor ha pedido a los niños madrileños que han seguido la Cabalgata que nunca pierdan la curiosidad por todo lo que tienen a su alrededor, "el mejor regalo" que pueden hacer, junto a otros presentes que traen los Magos de Oriente como "la alegría, la solidaridad y la empatía".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

A su llegada al Palacio de Cibeles, donde la comitiva real ha sido recibida por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Melchor, como portavoz de los Magos de Oriente, ha confesado que el viaje tan largo que han hecho ha valido la pena solo por ver la cara de felicidad de los niños.

La alcaldesa se ha dirigido a sus majestades para darles la bienvenida y preguntarles sus experiencias en su largo viaje desde Oriente. "¡Bienvenidos!. Queremos saber muchas cosas", les ha dicho.

"Os quiero pedir, que Madrid es muy grande, hay muchas calles. Qué no se os olvide ningún niño ni niña. Os tengo que decir que los niños de Madrid son muy listos. Y si no ven ningún regalo, nos lo van a contar en el Ayuntamiento. Confío en que no dejéis a nadie", ha destacado la regidora.

En su discurso, Melchor ha dicho que "lo mejor de traer regalos es ver la ilusión con la que los recibís". Y es que "hacer feliz a otra persona es de las cosas más bonitas que existen".

El Rey Mago ha asegurado que, con independencia de las peticiones de los niños, el regalo "más maravilloso" que pueden hacer a los pequeños ya está en ellos, la curiosidad, esas "ganas de conocer, de entender a las personas que os rodean, de entender el mundo".

"Nunca perdáis esa cualidad. Nunca perdáis las ganas de aprender y no hablo solo del colegio. Hablo de cada día, de cada momento, de estar atentos, despiertos a lo que acontece a vuestro alrededor", ha afirmado Melchor.

Además de regalos, quizás no todos los que han pedido, los Reyes Magos traen a los niños "alegría, solidaridad y empatía", la misma que hay que aplicar a familia a amigos "pero también con aquellos niños y personas mayores que no lo están pasando bien y que no tienen la misma suerte".

El Rey Mago ha terminado su discurso llamando a la curiosidad: "niños y niñas, recordad nuestro consejo, no perdáis nunca vuestra curiosidad".