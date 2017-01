Sànchez (ANC) cree que el resultado del referéndum debería ser válido con un 50%+1

6/01/2017 - 10:20

Pide un referéndum sin techo de participación y avisa: la abstención no lo deslegitimará

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha afirmado que el 50%+1 de los votos son suficientes para validar un referéndum de independencia: "Los resultados del referéndum tendrían que ser la mitad más uno de los votos".

En una entrevista de Europa Press, Sànchez ha considerado que no hacerlo de ese modo sería "otorgar a unas minorías la posibilidad de imponer una opinión que no es mayoritaria" entre la población.

Cree que en las condiciones del referéndum no deberían aparecer un techo de participación; un argumento que ha sustentado en la tradición de referendos --el de la Constitución de 1978, el de la entrada en la OTAN y el del Estatut--, en los que no se plantearon mínimos de participación.

"Si esto no se ha hecho en otros momentos ¿por qué habría que hacerlo ahora?", ha preguntado el presidente de la entidad soberanista.

Además, ha advertido a los partidarios del 'no' en un referéndum de independencia de que, si no participan, no podrán "deslegitimar el resultado" tras la consulta, que además considera que no tiene que tener techo de participación.

"Si todos los ciudadanos con derecho a voto que han participado en los últimos procesos electorales son llamados a las urnas con las mismas oportunidades y garantías, quien no participe en el referéndum no puede pretender, posteriormente, deslegitimar el resultado", ha sentenciado.

Para Sànchez, la abstención es "el factor más difícil de interpretar" y, pese a que asume que algunos no lo harían para no legitimar el proceso electoral, también hay personas que no votarán por otros motivos.

"Es muy arriesgado que sólo uno de ellos sea el que interprete el conjunto de las abstenciones", ha razonado, aunque está convencido de que la participación será mayoritaria, atendiendo a que la consulta será vinculante y a que los pasos posteriores que se tomen dependerán del resultado.

Sànchez también pide fijarse en los precedentes internacionales, particularmente, de organismos europeos; concretamente, del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, que es el organismo específico que trabaja los referendos de autodeterminación y democráticos en el continente europeo.

"No tenemos que prever una deslegitimación del referéndum por una hipotética no participación de una parte de la población", ha reiterado, y ha sostenido que no ha visto en ningún lugar que la abstención pueda deslegitimar una consulta.

Con todo, reconoce que, si la convocatoria determina la participación para darle validez, es "otro tema", por lo que pide fijar bien las reglas de juego.

PREGUNTA SOBRE INDEPENDENCIA

Pese a que considera que no es momento de elucubrar sobre el redactado de la pregunta, Sànchez defiende plantear si "Catalunya debe ser un nuevo estado europeo".

Ha pedido no tener miedo a esa formulación, porque se necesita claridad en la respuesta y no abrir ahora un debate sobre un modelo federal, confederal o autonómico, porque considera que ese no es el debate que está en la calle.

En todo caso, Sànchez propone que, si la respuesta a la pregunta sobre la independencia es 'no', se abra entonces un nuevo debate sobre "cómo se debe articular Catalunya con el Estado español".

RECHAZA ELECCIONES

Sobre la posibilidad de celebrar unas elecciones que planteó el líder de EnComúPodem, Xavi Domènech, le ha reprochado que unos comicios "volverían a dejar sobre la mesa la duda sobre las interpretaciones".

"Unas elecciones no resolverían en absoluto el debate que Catalunya tiene planteado. Esto sí que ya lo hemos vivido", y ha recordado que desde 2010 ya se han celebrado tres elecciones autonómicas.