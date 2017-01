Maíllo cree que el PSOE dará estabilidad al Gobierno de Mariano Rajoy hasta que se "reconstruya"

6/01/2017 - 10:45

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado que el PSOE no va a permitir que haya inestabilidad en el Gobierno de Mariano Rajoy "mientras no se reconstruya organizativamente" porque "mira a sus propios intereses y ninguno más", de manera que descarta que se produzca un adelanto electoral en el país hasta que esto no ocurra.

En declaraciones a Europa Press, Maíllo también ha manifestado que llegar a esa situación dependerá de Ciudadanos, un partido que "tiene el papel que le asignado el Ibex 35, el gran empresariado y los bancos de este país, para servir de engrase entre el PP y el PSOE, de manera que gobierne quien gobierne, en un supuesto apuntalamiento del bipartidismo, los intereses del sistema financiero no se vean amenazados".

"Ante este panorama se está construyendo una suerte de bloque conservador del PP, PSOE y C's, que quiere apuntalar un bipartidismo que está en ruinas y que va a intentar extender como un chicle la legislatura", ha sostenido Maíllo.

Así, en su opinión, existe un pacto "implícito" con el que el PP va intentar ayudar al PSOE a reconstruirse, mientras los socialistas "se van a mirar a sí mismos hasta que estén en condiciones y su casa esté medianamente limpia y adecentada".

Y todo, ha agregado, "con un denominador común de las tres fuerzas políticas: el miedo a Unidos Podemos, donde se integra IU". "El miedo a que siga avanzando, construyendo y constituyéndose en alternativa de gobierno una fuerza que, si somos inteligentes, podemos ir creando con las condiciones en la alianza social, en la confluencia de la calle, no solo para ser la alternativa sino para gobernar nuestro país y también Andalucía en las próximas elecciones", ha apostillado.

EN ANDALUCÍA

De la misma manera, Maíllo ha aseverado que este acuerdo entre las tres fuerzas a nivel nacional también se deja sentir en Andalucía donde, ha advertido, "el PP-A ha modulado su discurso". "De vez en cuando se dan cuenta de que se les nota demasiado y vuelven otra vez a las andadas en temas menores, por ejemplo en la sobre actuación en relación con la Mesa del Parlamento o en temas menores que no tienen una repercusión sobre el núcleo de acuerdo en política económica", ha explicado.

Como ejemplo ha puesto el último Debate sobre el Estado de la Comunidad, cuando "el discurso del PP-A, después de muchos años, no dedicó ni un renglón de su discurso a la corrupción, una de las bases sobre las que el PP-A ha construido su discurso en Andalucía".

"Es el nuevo pacto, el pacto de intercambio de cromos en una modulación de los discursos sobre lo esencial y lo importante, y una exageración y sobre actuación en lo que es absolutamente complementario o secundario en el debate político", ha agregado Maíllo, quien ha apuntado que en esa modulación "tiene que ver la posición de C's, que va a ser intercambiable en los pactos con el PP o con el PSOE".

"CONTRADICCIONES" DEL PSOE EN ANDALUCÍA

De la misma manera, el líder andaluz de IU ha explicado que esta situación genera una "contradicción" en el PSOE de Andalucía pues, mientras dicen defender la sanidad andaluza, por otro lado "negocian con el PP que Mariano Rajoy siga en Moncloa, el techo de gasto o el Salario Mínimo Interprofesional".

"Una vez que se sienten derrotados y han claudicado ante el PP, intentan construir una suerte de oposición", ha dicho Maíllo, quien ve que "en ese marasmo de contradicciones" se sitúa el PSOE-A, como ha demostrado gestionando la crisis sanitaria en Andalucía.

En este sentido, ha puesto en valor que el Gobierno de Susana Díaz haya rectificado ante un problema, para IU, que "no es sólo de gestión", sino que el sistema sanitario andaluz sufre "un problema de atasco en la atención primaria, de inadecuación o recortes de recursos en ese ámbito que ha generado malestar cotidiano de silencio e indignación individualizada". Y esto, como ha explicado, "ha provocado una sacudida que refleja ese malestar" y el hecho de que Susana Díaz abogara por "ignorarlo" al principio, "ha generado más indignación a la gente".

Ha indicado que la rectificación ha venido cuando la situación "se ha desbordado" y esto ha sido tanto por culpa de la Junta como de la hoja de ruta del PP desde Madrid y el Gobierno central, "que viene ahogándonos con la financiación de este servicio público tan esencial". Por eso, ha tildado de "obscenidad política" ver a dirigentes del PP manifestándose por la sanidad cuando cree que "son responsables absolutos de las disminuciones de transferencias y recursos para que los gobiernos autonómicos gestionen la sanidad".

"El PSOE-A tiene una gran contradicción, que incluso con la política de recortes quieren vender a la sociedad andaluza un mensaje absolutamente invendible: que a pesar de los recortes mantienen los servicios", ha sostenido Maíllo, para indicar que también "los recortes del PP impide mantener la calidad de la educación, la sanidad y la dependencia, y cuanto antes lo reconozcan, mejor".

Cree que al Gobierno de Susana Díaz "le ha faltado humildad" y están sumidos en "la gran contradicción" porque "intentan gestionar y vender que no hay deterioro, cuando no puede no haberlo cuando hay una reducción de ingresos tan extraordinaria".