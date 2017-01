Marín confía que en Andalucía tenga un "número importante" de miembros en el Comité Ejecutivo que salga del Congreso

6/01/2017 - 10:56

Dice que le gustaría que hubiera más de una candidatura pero cree que el liderazgo "indiscutible" de Rivera no lo hará posible

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) y portavoz de la formación en Andalucía, Juan Marín, ha dicho confiar en que Andalucía tenga un "número importante" de miembros en el nuevo Comité Ejecutivo que salga del Congreso Nacional que la formación celebra a principios del mes de febrero.

En declaraciones a Europa Press, Marín ha explicado que ésa será una decisión que tenga que tomar el candidato o candidata que gane el congreso y que él espera que sea Albert Rivera, quien "tendrá una idea clara de qué quiere hacer con España y de qué personas quiere que le acompañen a desarrollar ese proyecto".

"Si él considera que tiene que haber un número importante de andaluces que estén en ese proyecto, lo vamos a ver muy pronto, y yo espero que así sea porque Andalucía ha dado muestras de confianza suficiente para que haya un número importante de andaluces en el Comité Ejecutivo, aunque no es algo que me quite el sueño", ha destacado.

Así, ha indicado que lo importante es que de este congreso "salga un proyecto unido porque todos juntos somos más valiosos que cada uno a título individual". Sobre si cree que podría haber más de una lista en el citado cónclave, ha dicho que le gustaría que así fuera pero que cree el "liderazgo indiscutible" de Albert Rivera no lo hará posible.

"Yo espero y lo digo públicamente que sea Albert Rivera quien dirija los designios de este proyecto", ha asegurado Marín, quien ha destacado que Andalucía cuenta con casi 6.000 afiliados, lo que significa que más de 70 compromisarios andaluces van a participar en este congreso, con un peso de en torno al 25 por ciento.

ANDALUCÍA ESTÁ "ALINEADA" CON EL PROYECTO DE RIVERA

Tras apuntar también que Andalucía está "alineada" con el proyecto de Albert Rivera "porque creemos que está haciendo lo correcto en el momento correcto", Marín ha dicho la organización de lidera está "firmemente" al lado de los que quieren que C's sea "una alternativa de gobierno en España, al igual que queremos serlo en Andalucía".

Preguntado sobre las voces críticas que en las últimas semanas han denunciado que C's está renunciando a sus principios, que se ha endurecido el régimen disciplinario o que se está limitando el número de candidatos a ocupar cargos públicos, Marín ha considerado que esas personas "no se han leído las ponencias".

"Cualquiera que analice las ponencias que salieron del Consejo General puede ver que todo esto no es cierto ni real", ha señalado Marín, quien ha puesto en valor la ampliación del Comité Ejecutivo de 23 a 40 personas; que en el congreso vayan a participar más de 400 compromisarios elegidos por las agrupaciones territoriales; que cualquier militante que tenga seis meses de antigüedad pueda presentarse para dirigir el partido; o que se pueda votar sin desplazarse.

Para Marín, que haya voces críticas siempre es "positivo" en un partido en el que "no hay una corriente política, sino 35.000 corrientes", como su número de afiliados. Si bien, ha considerado necesario que la intención de estas voces críticas sea la de "sumar" porque "es lo que al final nos hará más fuertes".