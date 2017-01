Acaip denuncia que varios internos del curso de deportes de contacto de Picassent tienen antecedentes por violencia

La Oficina en Valencia de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado este viernes que varios internos del curso de boxeo, body combat y otros deportes de contacto impartido en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) "tienen antecedentes por agresiones y violencia tanto en libertad como durante su estancia en prisión".

Así lo ha denunciado Acaip en un comunicado en el que critica que la dirección del centro penitenciario de Picassent haya autorizado un curso de boxeo, body combat y otros deportes de contacto en el que los internos de 8 módulos diferentes pueden participar y que, además, está impartido por un interno "con una larga trayectoria penitenciaria, condenado por abusos sexuales a menores".

A su juicio, esta actividad supone "un enorme despropósito" porque considera que se pone "en grave riesgo la seguridad de los trabajadores y también la de los internos" ya que señala que las técnicas que se imparten en ese curso "pueden ser utilizadas en cualquier momento contra ellos". Asimismo, advierten de que también podrían ser empleadas, una vez estén en libertad, contra posibles víctimas.

En este sentido, recalcan que esta actividad "no está orientada a reinsertar en la sociedad a los internos cuando salgan en libertad", sino que es "un mero entretenimiento, de carácter violento". Además, apuntan que se da la circunstancia de que, debido a la "falta de personal" que tiene el centro, desde hace meses "no se asigna ningún funcionario de servicio a la zona donde se realiza esta actividad los fines de semana, por lo que los sábados no hay control ninguno sobre la misma".

Aunque explican que la Dirección del centro penitenciario siempre ha asegurado que se había realizado una "selección rigurosa de los internos" y que "ninguno de ellos tenía antecedentes de ningún tipo de carácter violento y que al menor atisbo de ello se procedería de forma inmediata a dar a cualquier interno de baja en esta actividad", denuncian que tienen conocimiento de que "esto no es cierto" porque "no sólo hay internos a los que se imparte el curso que han protagonizado incidentes en prisión, incluso, ya una vez participando en el mismo, sino que varios de ellos ya tenían antecedentes judiciales por delitos violentos".

PROTAGONISTAS DE "NUMEROSOS INCIDENTES"

Concretamente, detallan que hay un interno con una orden de alejamiento de sus padres por graves amenazas y de su exmujer por maltrato a la misma, otro que cuenta con antecedentes por robo con violencia, y otro más que está "en situación preventiva por la misma causa". Asimismo, denuncian que otro de los participantes de este curso tiene antecedentes por haber causado lesiones.

De igual modo, señalan que varios de estos internos también han protagonizado "numerosos incidentes" durante su estancia en prisión como "peleas y agresiones con otros internos; introducción de sustancias --drogas-- durante las comunicaciones vis a vis; extorsión a otros internos o posesión de objetos prohibidos".

"Casualmente, varios de los internos del curso se han visto implicados en episodios donde internos de su módulo han tenido que ser atendidos en la enfermería del centro por caídas en la ducha o golpes con una mesa en el patio", denuncian.

Ante estos hechos, Acaip ha explicado que solicitó información a la Administración penitenciaria sobre si había suscrito algún tipo de seguro de responsabilidad civil para afrontar posibles contingencias que pudiera sufrir alguno de los participantes en el curso y, con fecha 25 de noviembre, se les respondió que "no se había suscrito ninguna póliza de seguro de este tipo".

Por tanto, el sindicato alerta que "si cualquiera de los participantes sufriera cualquier contingencia, la Administración tendría que asumir el pago de la responsabilidad civil que habría que sumar a los más de 7.600 euros que ya se han pagado para adquirir el material para impartir dicho curso" como son sacos, lona de ring, guantes, cascos, al menos 90 combas y hasta sujetadores deportivos.

Para Acaip estos hechos son "de extrema gravedad" y demuestran que a los responsables de Instituciones Penitenciarias y de los centros penitenciarios "no les preocupa en absoluto la seguridad de sus trabajadores". "Quieren vender que todo está bajo control, cuando la realidad es muy distinta. En cualquier organización seria los responsables de estos hechos no seguirían ni un minuto más en sus puestos", ha reprobado.