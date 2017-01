Registrados 9,1 grados bajo cero en Salvatierra (Álava) y continuarán las heladas este sábado

6/01/2017 - 12:57

La estación meteorológica de Salvatierra (Álava) ha registrado este viernes una temperatura mínima de 9,1 grados bajo cero. También se han apuntado valores negativos en Abetxuko (-7º C), Páganos (-3,5º C), Lasarte (-2,6º C), Arteaga (-2,4º C), Miramon (-1,9º C), mientras en el barrio bilbaíno de Deusto se han alcanzado los 0,3º C.

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco ha activado desde este medianoche y hasta las diez de la mañana de este sábado el aviso amarillo por temperaturas mínimas, ya que se esperan heladas débiles a moderadas en el interior, pudiendo ser puntualmente fuertes en Álava.

Para este sábado se prevén brumas matinales, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas. Los vientos soplarán flojos variables, predominando el Nordeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en ligero descenso. Las temperaturas máximas seguirán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso. Habrá heladas débiles a moderadas en el interior, pudiendo ser puntualmente fuertes en Álava, y también habrá heladas débiles en puntos del litoral.