Treinta actores promocionan su musical 'Hoy no me puedo levantar' con un flashmob previo a la cabalgata de Tarancón

6/01/2017 - 15:09

Una treintena de actores de la agrupación teatral Cávea, de Tarancón (Cuenca), ha realizado un flashmob al ritmo de la canción 'Un año más', de Mecano, interpretación que ha precedido a la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente de esta localidad conquense.

CUENCA, 6 (EUROPA PRESS)

Hasta en tres ocasiones, el grupo, integrado por la práctica totalidad del elenco del musical, ha "boicoteado" a la comitiva real en su recorrido por la céntrica calle Cervantes del municipio.

Ataviados con ropa de color blanco y cazadora roja, su objetivo ha sido promocionar su particular versión del musical 'Hoy no me puedo levantar', que se estrenará el próximo 10 de febrero en el Auditorio Municipal de Tarancón, así como felicitar el nuevo año a los taranconeros.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la agrupación, Jesús P. Del Saz, quien ha precisado que las tres intervenciones se han producido en apenas cuarenta minutos y que han "sorprendido mucho a la gente". "Muchos, sobre todo niños, se han unido a bailar, aunque no se supieran los pasos", ha agregado, para, a continuación, agradecer la "colaboración" de los improvisados bailarines.

"La gente ha respondido muy bien, porque no se lo esperaban, sobre todo los mayores, que no han visto algo así", ha admitido Del Saz, quien, no obstante, se ha mostrado preocupado, al desconocer si esta acción puede llegar a "impedir que se lleve a cabo la representación", de cuyo segundo acto forma parte la interpretación con la que los integrantes de Cávea han aprovechado para despedir la Navidad y felicitar el Año Nuevo a los taranconeros de una forma "más acorde a lo que representa el grupo", ha concluido.