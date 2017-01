A Revilla le ha "molestado" no tener presupuesto el 1 de enero, pero lo achaca a la "inestabilidad" en España

6/01/2017 - 15:25

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha admitido que le ha "dolido" y "molestado" que la región no tenga este 2017 el presupuesto aprobado y en vigor el primer día del año, el 1 de enero, algo que no ocurría -ha recordado- desde hace más de dos décadas, cuando su partido (PRC) entró en el Ejecutivo en 1995.

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha admitido que le ha "dolido" y "molestado" que la región no tenga este 2017 el presupuesto aprobado y en vigor el primer día del año, el 1 de enero, algo que no ocurría -ha recordado- desde hace más de dos décadas, cuando su partido (PRC) entró en el Ejecutivo en 1995.

"Yo no lo contemplaba. Nunca lo he contemplado", ha reconocido el regionalista, que echa la "culpa" de este hecho a "una circunstancia que no se había dado nunca hasta ahora": que las cuentas de la Comunidad estén antes que las de España, algo que obedece a la "inestabilidad" política en la que ha estado sumido el país durante el último año, con un Gobierno en funciones.

"Es la primera vez, que yo conozco, que vamos a tener presupuesto en Cantabria antes de que lo tenga el Gobierno de España", ha recalcado el secretario general de los regionalistas en una entrevista a RNE en Cantabria recogida por Europa Press.

En sus declaraciones, Revilla ha señalado que al hecho de que ya no haya mayoría absoluta entre dos partidos (PRC y PSOE en la región) para sacar adelante el documento económico, hay que sumar ahora que por "primera vez" Cantabria va a tener presupuesto antes que el Gobierno central.

"Siempre, mientras yo he estado en política que ya son unos cuantos años, el presupuesto de una Comunidad Autónoma se elabora después del presupuesto de España porque tienen mucha relación el uno con el otro", ha enfatizado Revilla, para quien este orden "no es lógico".

En este sentido, ha indicado que las cuentas nacionales "inciden muchísimo" en las regionales, y ha recordado al respecto que hasta hace poco no se conocía el techo gasto ni nivel de déficit autorizado por el Estado a las comunidades autónomas en 2017.

"Por eso está perfectamente justificado (no tener presupuesto el 1 de enero), pero no por culpa de nosotros, por culpa de que ha habido una inestabilidad política en España durante todo un año en el que ha habido un gobierno en funciones", ha remachado el jefe del Ejecutivo cántabro.

PACTAR CON PODEMOS Y C'S

Por otro lado, preguntado por las negociaciones con dos de los partidos de la oposición (Podemos y Ciudadanos), Revilla ha manifestado que "unas veces" se han "entendido mejor" con los morados (como en su investidura como presidente o para las cuentas de 2016), aunque "ahora", para aprobar el proyecto de presupuestos de 2017, están "más próximos" al bipartito los naranjas.

De todas formas, el regionalista ha apuntado que en el PRC-PSOE han tenido que hacer "modificaciones" al documento, que no era el que "quería" presentar el Gobierno. Pero como no hay mayoría, hay que negociar y "ceder", ha subrayado Revilla, que ha admitido que para sacar adelante el presupuesto han tenido que "hacer dejaciones" aunque no "trascendentes".

Para finalizar, el presidente y líder regionalista ha destacado que pactar con ambos partidos demuestra que el Gobierno PRC-PSOE tiene "capacidad de negociación" y "cintura" para poder llevar a cabo políticas de estabilidad en Cantabria.