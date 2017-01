Junta espera licitar en primavera la obra del metro al Civil aunque "será imposible hacerlo sin el Ayuntamiento"

7/01/2017 - 10:09

Apunta como "último recurso" y como "legítima defensa" acudir al juez contra el Ayuntamiento ante el "perjuicio económico" al no haber tramo

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, espera poder licitar en esta primavera la obra del tramo del metro al entorno del Hospital Civil, una vez que en el plazo de mes y medio espera que esa obra sea declarada por el Consejo de Gobierno como obra de interés metropolitano, aunque ha advertido de que las obras de ese tramo "será imposible llevarla a cabo sin la cooperación del Ayuntamiento de Málaga".

En una entrevista con Europa Press, el consejero ha recordado la reunión mantenida el pasado 29 de diciembre en el seno de la comisión de seguimiento del metro de Málaga, donde "ante la imposibilidad de llegar a entendimiento" la Junta ha trasladado al Ayuntamiento que va a utilizar la protestad del Gobierno andaluz, en base a la Ley Ferroviaria de Andalucía de "declarar ese ramal como obra de interés metropolitano", un interés metropolitano que "realmente lo tiene este servicio público".

"Tenemos que seguir avanzando y la lógica que subyace en la declaración del interés metropolitano es cumplir la hoja de ruta que tenemos trazada, que estaba pactada con el Ayuntamiento", ha aseverado el consejero, quien insiste en que "lo que el Consistorio plantea es algo inasumible y absolutamente imposible de aceptar, porque se escapa en términos de legalidad a la concesión administrativa que se hizo en su día para la explotación del metro".

Por ello, insiste en que "interesa en concluir el metro de Málaga tal y como está concebido y pactado en un acuerdo entre todos, incluido el Ayuntamiento, esto no es un invento de la Junta".

Lamenta que el Ayuntamiento "pretende cambiar los términos de ese contrato de concesión, cambiar la partitura a la mitad del concierto, y ante eso la legislación es taxativa y establece fronteras infranqueables, pues representaría una modificación sustancial de las condiciones del contrato, y las doctrinas europea y española son muy exigentes porque rompe el principio de concurrencia".

El consejero ha recordado que la hoja de ruta se centra en hacer la declaración de interés metropolitana, que esperan aprobarla en mes y medio por el Consejo de Gobierno, trasladarla al Ayuntamiento en la fase de audiencia, el Consistorio emitiría las alegaciones que vea oportunas y posteriormente se licitaría esa obra "si el Ayuntamiento acepta esa declaración", una licitación que se efectuaría en primavera.

En ese sentido, lamenta que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "no quiso desvelar cuál es su postura o su petición tras el anuncio de la declaración de obra de interés metropolitano".

El consejero, que precisa que el contrato de concesión está suscrito para todo el recorrido del metro "y todos los tramos están sometidos a la misma concesión administrativa de explotación, tanto las dos líneas ya construidas, la que está ahora en obras y la que faltaría por hacer", insiste en que la Junta "licitaría ese tramo como ha licitado otros tramos", algo que se podría efectuar en primavera "si no hubiera dificultades en la tramitación y el Ayuntamiento no pusiera más obstáculos".

No obstante, tras reconocer que la decisión del Ayuntamiento "no la podemos aventurar hasta que no se pronuncie", sí ha dejado claro que "es cierto que si el Consistorio no acepta el planteamiento que hacemos, aunque quisiéramos hacer esa obra, en la práctica sería imposible hacerla, pues es una obra de envergadura en pleno centro de la ciudad y si el Ayuntamiento no coopera en la regulación del tráfico no se podrá hacer la obra, aunque tenga sea declarada de interés metropolitano".

"La cooperación municipal es imprescindible, de lo contrario, es imposible hacer nada", ha aseverado el consejero, quien explica que la voluntad "firme" de la Junta es "ejecutar la obra y para eso damos los pasos", pero apunta que él no es "inconsciente" y "si el Consistorio no está en la labor de cooperar, será prácticamente imposible". "Si no hay cooperación municipal, por mucha voluntad y el empeño que exista, en la práctica de la Junta será imposible ejecutarla", ha reiterado, por lo que la ejecución de esa obra declarada de interés metropolitano "va a depender de la decisión definitiva del Ayuntamiento".

VÍA JUDICIAL

Por otro lado, preguntado por una posible vía judicial, el consejero ha apuntado que acudir a los juzgados "sería la última opción, que estará en el horizonte pero que nosotros no deseamos, por lo que ojalá no sea necesario recurrir a eso".

Ha explicado que según el proyecto, el metro de Málaga, una vez culminado e incluido el ramal al Hospital Civil "prestaría servicio a 20,7 millones de usuarios", pero indica que "si se acaba amputando el proyecto y el ramal al Hospital Civil no se hace porque el Ayuntamiento se empeñe y se ponga en posición de intransigencia, eso representa una reducción del número de usuarios, pues ese ramal presta servicio a más de tres millones de usuarios".

De esta forma, la no ejecución del ramal al Civil "traería perjuicios en términos sociales, pues la gente tardará mucho más tiempo en desplazarse, pero también un perjuicio económico, toda vez que los costes de explotación cuando funcione el metro van a ser los mismos, haya o no haya ramal del hospital Civil, pues son los mismos costes de energía o los mismos conductores, pero los ingresos no serían los mismos, pues serían tres millones de usuarios menos, por lo que habría tres millones de euros menos de ingresos con los mismos costes".

Ha explicado que la concesionaria reclamaría ese perjuicio económico, y ante eso "lo razonable sería reclamar ante la administración que ha impedido cumplir el objetivo de número de usuarios previstos, que es el Ayuntamiento de Málaga".

"No es nuestro deseo ir a los tribunales, lo tomamos como último recurso en legítima defensa, y no me quiero instalar de entrada en esa hipótesis, que existe", ha aseverado López.