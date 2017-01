Ferran Barenblit: "El Macba de 2035 mirará la actualidad"

El director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Ferran Barenblit, ha destacado que este museo mirará en 2035 hacia la "convulsa" realidad actual, y contará con una colección propia reforzada en cuanto a mirada de género.

En una entrevista de Europa Press, ha celebrado que durante este año, el primero completo al frente del Macba, ha puesto las bases para construir el museo del futuro, que concibe como un espacio de ensayo de microutopía sobre cuestiones que tienen que ver con vínculos emocionales e intelectuales de las personas.

Para el museo del futuro, ha apostado por un refuerzo de la colección artística del Macba que considera "muy sólida", pero ve necesario añadir alguna línea más, y crear un diseño institucional que le permita ser siempre un museo de arte contemporáneo.

"En 2035 estaremos exponiendo la obra de artistas que ahora están en el Bachillerato, y esta necesidad de mantenerse siempre contemporáneo creo que es uno de los grandes retos de esta institución, aunque también de todos los museos de arte contemporáneo", ha observado.

En su opinión, es necesario mantener el eje de la narrativa del museo en un espacio no muy lejano al presente: "Siempre estamos leyendo lo que se hizo hace 20 años. Ahora es el momento de empezar a releer más instensamente los años 90".

"Si cuando este museo abrió empezamos a leer los 60 y 70, la centralidad de nuestra narrativa debe transcurrir en los años 90, y en 2035 será la década de los 10: una época convulsa de crisis, del 15M, de tensiones geopolíticas muy fuertes".

"Estamos en un momento muy clave de la evolución del pensamiento crítico, los museos y el arte. Sé que en todos los momentos parece que es clave, pero este momento es particularmente relevante, porque se tienen que tomar decisiones clave para los próximos tiempos", según él.

A su juicio, las decisiones a tomar están relacionadas con un replanetamiento político que necesita la acción, porque el pensamiento crítico solo ya no es suficiente.

"La crisis contemporánea no es sino la crisis del modelo de la crisis. No podemos pensar en base a modelos de crisis, sino con un marco mucho más amplio en que no podemos hablar en términos solo de crisis, sino de proyección", ha reflexionado.

BALANCE POSITIVO DE 2016

A la espera de cerrar las cifras de visitantes del año, ha hecho un balance positivo de 2016, un "año muy interesante con una programación extraordinaria", en que la exposición 'Punk' ha batido el récord de asistencia en una inauguración en la historia del Macba.

La muestra sobre la creación artística de Antoni Miralda en Estados Unidos se ha convertido en la segunda exposición más concurrida en la apertura, y el director del museo ha celebrado los debates surgidos alrededor de ambas exposiciones.

"Es una buena noticia que las inauguraciones con más público se hayan producido en el mismo año", ha dicho Barenblit, que constata la presencia de un nuevo de público local en la exposición sobre los rastros del 'punk' en el arte contemporáneo, una reivindicación de la cultura popular contemporánea.