Hila: "Con el tiempo se verá que acabar el Palacio de Congresos fue una decisión acertada"

7/01/2017 - 12:01

"Me identifico más con una foto ayudando a la gente de la calle que inaugurando edificios", afirma el alcalde

El alcalde de Palma, José Hila, ha dicho sentirse "contento" de haber tomado la decisión de acabar el Palacio de Congresos de Palma, que se inaugurará antes del 1 de abril, y se ha mostrado convencido de que "dará mucho juego" y servirá para poner a Palma en el mapa turístico mundial.

"Cuando me presenté como alcalde dije que lo acabaría y así ha sido", ha señalado el alcalde en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha precisado, no obstante, que es una obra que si él tuviera que empezar hoy "no la haría" pero que, al encontrarla a medio terminar, "la mejor opción era acabarla".

"Lo que no podíamos permitirnos era tener un edificio a medias en la entrada de la ciudad, que se va iba a convertir en un gran problema de imagen y de seguridad, y tirar a la basura decenas de millones de euros que ya se habían gastado", ha argumentado.

Hila ha opinado que "con el tiempo se verá que acabar el Palacio de Congresos fue una decisión acertada" y ha pronosticado, incluso, que "dentro de unos años" el Palacio de Congresos "será un edificio que cuando venga alguien a vernos, lo iremos a enseñar".

"LA APERTURA DEL CASAL BALAGUER APORTARÁ MUCHO A LA CIUDAD"

El primer edil de Palma ha indicado que el equipo de gobierno actual ha demostrado "una capacidad de gestión que antes no había", porque ha cumplido con "todos los plazos" para que el Palacio de Congresos sea una realidad.

El alcalde lo inaugurará antes de ceder la alcaldía al econacionalista Antoni Noguera. En este sentido, ha dicho que se "identifica más con una foto ayudando a la gente de la calle que inaugurando edificios".

Sobre proyectos terminados, Hila ha indicado que en el primer semestre de 2017 también se abrirá el Casal Balaguer, un palacio histórico en el centro de Palma renovado "que va a aportar mucho a la ciudad".

"ES NECESARIO REGULAR EL ALQUILER VACACIONAL"

El alcalde de Palma se ha referido a la regulación del alquiler vacacional, propuesta por el Govern, de la que se ha mostrado totalmente favorable.

Hila, que ha incidido en que la mayoría de la oferta de alquiler turístico de Palma es ilegal, ha abogado por "lograr que esos propietarios paguen los impuestos como los demás".

Preguntado sobre el debate relativo por la masiva afluencia de visitantes durante la temporada alta, ha recalcado que la Fundación de Turismo "ya no promociona Palma en temporada alta" y sólo lo hace en temporada media y baja.

"Yo creo que en agosto hemos alcanzado los turistas que tenemos que tener. No hace falta que vengan más. Hace falta atraer a más visitantes en febrero, marzo o noviembre para tener empleos más estables", ha apostillado.