Oltra aboga por buscar una solución "que satisfaga a todo el mundo" en Compromís y "cuidar la diversidad"

7/01/2017 - 12:17

La coportavoz de Compromís Mónica Oltra cree que hay que hacer "una reflexión conjunta" en la coalición para buscar "una solución que satisfaga a todo el mundo", en relación al encaje de Gent de Compromís, al tiempo que ha instado a "cuidar la diversidad" y a no imponer ningún criterio.

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Oltra en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntada por la petición de Gent de Compromís --grupo formado por militantes del partido que no pertenecen a ninguna de las tres formaciones que forman parte de Compromís (Bloc, Iniciativa y Verds)-- de mayor "democracia y participación" en los órganos de la coalición.

Según ha dicho Oltra, hay alcaldes de esta facción de adheridos --como el de Valencia, Joan Ribó-- y diputados autonómicos que están en las reuniones de Compromís, personas que forman parte de la coalición pero que "están en su derecho" de no estar en ningún partido, con lo que la representación y visibilidad, ha remarcado, se ha conseguido mediante las primarias.

Ha indicado que entre los adheridos hay personas que no quieren tener "vida de partido" sino comprometerse directamente con la coalición pero hay una parte que quiere tener una estructura similar a la de un partido. "Estamos viendo cómo buscamos una solución con la que todo el mundo esté contento, porque a nadie se le tiene que obligar a hacer lo que no quiere hacer ni a estar en una estructura de partido si no quiere estar", ha explicado.

Así, Oltra considera que hay varias opciones, la de "constituir un partido y pedir su ingreso en Compromís, que es una opción, como un partido más, y que dejen fuera a los que no quieren estar en ningún partido" o que al final la participación "se dirima como se hacía en la cajas entre los impositores, por una especie de sorteo, que también es posible... hay más soluciones".

En cualquier caso, ha incidido en que se debe buscar "una solución que contente a todos, no solo a una parte", intentando "encontrar el equilibro que contente a todos", al grupo de Gent de Compromís que "quiere funcionar como un partido y a los cientos de personas que hay en Compromís que no quieren estar en ningún partido".

"Estamos en una reflexión conjunta, a ver si hablando entre todos buscamos una solución que satisfaga a todo el mundo. Compromís siempre ha funcionado muy bien cuando las decisiones se han tomado así: que nadie impone a otro su criterio, porque cuando otro se piensa que puede imponerse las cosas van mal", ha subrayado.

Oltra ha recordado que en el seno de la coalición siempre han encontrado "soluciones que han, más o menos, agradado a todos", en las que todos han "cedido un poco" y siempre les han fortalecido. "Porque para nosotros lo más valioso es eso, cuidar la diversidad que tenemos en casa y cuidar la diversidad significa que pones en valor el pensamiento, la cosmovisión, la manera de entender la política de un grupo y no intentas imponer, porque de eso se suma y lo otro se resta". "Lo solucionaremos como siempre: hablando mucho", ha zanjado.