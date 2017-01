Las heladas continuarán el domingo, tras registrarse 9,7 grados bajo cero en Ozaeta (Ávala)

7/01/2017 - 12:34

La estación meteorológica de Ozaeta (Álava) ha registrado este sábado una temperatura mínima de 9,7 grados bajo cero, mientras en Otxandio se han alcanzado los 9,5 grados bajo cero. También se han apuntado valores negativos en Abetxuko (-8,5º C), Arrasate (-7,1). Iurreta (-4,0) Páganos (-3,8º C) y Lasarte (-2,4º C), mientras en el barrio bilbaíno de Deusto el termómetro ha descendido hasta los 0,4º grados bajo cero.

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco mantiene, desde esta medianoche y hasta las diez de la mañana del domingo, el aviso amarillo por temperaturas mínimas, ya que se esperan heladas débiles a moderadas en el interior, que pueden ser puntualmente fuertes en Álava, y que podrían afectar a puntos del litoral.

Para este domingo, se prevén brumas y nieblas matinales, con cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde, se producirá un aumento de la nubosidad, que dejará los cielos muy nubosos, especialmente en la costa, donde se podrían producir precipitaciones débiles al final del día.

A últimas hora, la cota de nieve bajará hasta los 1.400-1.500 metros Los vientos serán flojos variables, con predominio del nordeste durante la segunda mitad.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y máximas se mantendrán sin cambios. Las temperaturas alcanzarán mínimas de 1 grado en Bilbao, 0 en San Sebastián y 6 bajo cero en Vitoria.