Músicos extremeños residentes en el extranjero ofrecen esta semana dos conciertos en Badajoz

7/01/2017 - 12:47

Container Ensemble, que reúne músicos extremeños residentes en diversos países, aparte de España, ofrecerá dos conciertos la próxima semana, los días 9 y 12 de enero, en Badajoz.

MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa forma parte del VIII Ciclo de Música Actual, que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y que está respaldada por la Junta de Extremadura, entre otras instituciones.

En estos dos conciertos, Container Ensemble reunirá a diecinueve jóvenes músicos extremeños, diez de ellos llegados de Suiza, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, donde residen, según informa la Junta en nota de prensa.

Los dos programas serán muy diferentes y estarán basados en la producción de mediante el uso del audio y el vídeo, enmarcándose dentro de lo que podría considerarse la corriente experimental más actual y lo que se denomina música expandida. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Container Ensemble funciona como una plataforma abierta que 'transporta' a músicos jóvenes, la mayoría de ellos extremeños residentes en otros países por razones de estudios o trabajo, para interpretar programas y repertorios muy extendidos en las principales capitales europeas, aunque menos frecuentes en Extremadura.

Estos conciertos se enmarcan en el apoyo de la Junta de Extremadura para fomentar la conexión del talento entre la región y los extremeños que viven en el exterior. El objetivo de esta línea de trabajo es promover que estos mantengan el contacto con la comunidad autónoma y que sus acciones reviertan en el beneficio de la misma, así como a la inversa.

PROPUESTAS NOVEDOSAS

El primero de los conciertos tendrá lugar el 9 de enero, a las 20:30 horas, en el Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz, bajo el título 'Los dos lados de la moneda'. En él se unirán compositores célebres con otros actuales, bajo la premisa del uso acústico de los instrumentos (sin amplificación electrónica) y combinarán obras de la gran escuela europea de composición del siglo XX, con nombres como Franco Donatoni y Karlheinz Stockhausen, con obras de jóvenes compositores extremeños que residen fuera, como Carlos Cotallo Solares y Natalia García Iglesias, en un intento de tejer conexiones entre estos autores y tender un puente entre la música del siglo XX y la del siglo XXI.

Este programa se cerrará con música de Simon Steen-Andersen, uno de los compositores más renombrados y destacados del panorama actual con una de sus emblemáticas obras acústicas, 'On and off and to and fro', en la que los megáfonos son los principales instrumentos.

Para el 12 de enero, el programa se ha titulado 'Todos los defectos del hombre' y se desarrollará en el Teatro López de Ayala, a las 20:30 horas. Será un concierto muy diferente al anterior, donde el vídeo y la electrónica serán los protagonistas hasta el punto de que en algunas piezas los ordenadores tomarán el espacio escénico, no viéndose sobre el escenario a los instrumentistas.

Asimismo, tiene la pretensión de hacer reflexionar sobre el control que la tecnología y las máquinas tienen sobre el hombre y ofrecer una cruda visión de la realidad actual, que describen algunas de las palabras que aparecen en los títulos: mentir, robar, hacer trampa o matar.

En este concierto visual y que es una experiencia a medio camino entre el cine y un concierto, está presente la temática de la negatividad de las acciones del ser humano. Se trata de un programa rompedor, que en muy contadas ocasiones se ha interpretado en España y que ofrecerá al público la oportunidad de reflexionar sobre qué es la música y cuál es su evolución en un momento en el que las fronteras entre el uso acústico de los instrumentos y el uso electrónico se difuminan y se produce una expansión de la música a otros campos, como el videoarte.

CONTAINER ENSEMBLE

Container Ensemble es una plataforma creada por el percusionista pacense Roberto Maqueda junto a otros músicos como Carlota Cáceres, también de Badajoz. Ambos residen actualmente en Basilea (Suiza), donde se forman con el profesor Christian Dierstein.

La filosofía de este proyecto, tal y como su nombre indica no es funcionar como un ensemble estable al uso sino más bien hacer de "contenedor" que facilita el "transporte" de un lugar a otro de música y músicos. Su destino de referencia es "por afecto personal", según Maqueda, Extremadura, aunque han llevado repertorios a otros lugares de Europa y Argentina.

"La única pretensión de esta plataforma es unir a músicos de dentro y de fuera de Extremadura con un repertorio que habitualmente no llega a esta comunidad y que en Europa están muy extendidos", señala Maqueda. En el 2015 Container Ensemble ofreció también en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) un doble programa de música actual diferente al que ahora presenta, auspiciado por el Conservatorio Superior y la Diputación de Badajoz.