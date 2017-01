El corto 'Short Lives in a Large Room' de Karlos Alastruey, mejor película experimental en Los Angeles Film Awards

7/01/2017 - 13:44

El cortometraje 'Short Lives in a Large Room', dirigido por Karlos Alastruey y rodado en colaboración con el Centro Huarte de Arte Contemporáneo, ha sido reconocido como mejor película experimental en los premios Los Angeles Film Awards.

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

El festival ha felicitado en una nota al equipo y reparto del cortometraje y ha declarado que es un galardón "bien merecido", ha destacado en un comunicado el director de la obra.

No es el primer premio obtenido por 'Short Lives in a Large Room'. Este cortometraje ganó el premio a mejor actriz joven para su protagonista, la uhartearra Ángela López, el pasado septiembre en el Action On Film Festival de Los Angeles. En el reparto participan también Alejandra Mayordomo, Rosa Nagore y Joxepe Gil, entre otros.

El equipo del cortometraje está compuesto por Iker Zaratiegui como director de fotografía, Germán Ormaechea como autor de la banda sonora, Jon Uriol como diseñador sonoro, Patricia Aranguren como ayudante de dirección, Markel Erburu en dirección artística, Marlene Aznar en maquillaje y Vanesa Jiménez como coordinadora de producción. El guión es obra de Karlos y Javier Alastruey.

En la película se nos muestra a una prisionera adolescente (Ángela López) que habla sobre algunas contradicciones de la sociedad contemporánea, al tiempo que una serie de mujeres de menor a mayor edad beben de una copa cada vez más pequeña, y una serie de hombres de menor a mayor edad juegan con barro húmedo.