Turismo.- Fuente Vaqueros inaugura la Ruta Lorquiana del Agua que une la Vega y Lorca

7/01/2017 - 14:45

El municipio granadino de Fuente Vaqueros ha inaugurado este sábado la Ruta Lorquiana del Agua con una distancia de 8.300 metros, con la que pretende unir sus "más preciados tesoros", como son la Vega y Lorca, en donde decenas de aficionados se han dado cita para comprobar este nuevo recorrido muy propicio para realizarlo en familia, accesible a todas las edades.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, en su presentación, se han dado cita tanto el alcalde de la localidad, Francisco Martín, acompañado por miembros del equipo de gobierno; como la diputada de Deportes, Purificación López; el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), Julio Perea; y el delegado en Granada de la FAM, Rafael Morales.

La Ruta Lorquiana del Agua, que discurre por el corazón de la Vega, tiene una distancia 8.300 metros y un desnivel acumulado de 52. Un sendero circular cuyo punto de partida y final se sitúa junto a la Casa Natal de Federico García Lorca.

Este recorrido llega al Cortijo del Martinete, donde existía un viejo molino que aprovechaba un salto de agua para producir electricidad. Además, a lo largo del trayecto los senderistas podrán ver manantiales de agua natural y observar el sistema de riego tradicional a través de acequias.

Según el alcalde de la localidad granadina, Francisco Martín, "el objetivo de la creación del sendero es que marque el inicio de la puesta en marcha de una Red de Senderos que recorran toda la Vega de Fuente Vaqueros y que, tanto fuenterinos como visitantes, puedan disfrutar de una manera señalizada de la Vega en la que nació y creció el poeta más universal del siglo XX".

De igual forma, Martín ha agradecido a la Diputación su colaboración para la implantación de este sendero y ha reconocido que ha sido "parte fundamental" para que la ruta sea una realidad con aportación técnica y económica, "colaborando codo con codo con el Ayuntamiento".

"Era fundamental que existiera una ruta que vinculara a nuestro poeta y las alamedas en las que inspiró su obra y hoy, por fin, se ha hecho realidad", ha recalcado el primer edil, al tiempo que ha apuntado que este es el primer paso para otros proyectos que "ya tenemos iniciados y que pronto verán la luz".

El total del presupuesto para esta iniciativa ha sido de 6.500 euros, con una aportación de 3.600 por parte de Diputación (un 60 por ciento) y de 2.900 (un 40 por ciento) del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

RUTA PARA EL TURISMO, LA CULTURA Y EL DEPORTE

La diputada de Deportes, Purificación López, ha comentado que "no hay mejor forma de iniciar el año" que inaugurando una ruta que no solo fomenta el turismo y la cultura, sino también el deporte. "Para la Diputación una de las prioridades es el fomento y patrocinio de los municipios a través de la cultura y el deporte. No hay mejor forma de disfrutar de este sendero que hacerlo a través de los propios ojos del poeta que paseaba por esta preciosa Vega", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la FAM, Julio Perea, ha destacado que para la Federación Andaluza de Montañismo es una "satisfacción" iniciar 2017 con otra nueva instalación deportiva en el medio natural. "Es bueno poner en marcha este tipo de iniciativas, pero con el compromiso de mantenerlo y que tenga actividad. Lo que hacemos es entregarles el certificado de homologación, o lo que es lo mismo, las llaves del sendero SL-A 202", ha manifestado Perea.

Además, el presidente ha recordado que en 2018 la Federación Andaluza de Montañismo recuperará el proyecto para que se una al municipio de Fuente Vaqueros y Valderrubio con la Huerta de San Vicente, Víznar y Alfacar.