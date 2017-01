El PSOE presentará un centenar de reclamaciones al presupuesto de la Diputación de Málaga

7/01/2017 - 15:09

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado este sábado que el PSOE presentará en torno a un centenar de reclamaciones al presupuesto del ente supramunicipal para 2017.

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

Conejo ha recordado que las cuentas de la Diputación fueron aprobadas el pasado mes de diciembre de manera provisional con el voto a favor del PP "y la abstención cómplice" de Ciudadanos, Málaga Ahora e Izquierda Unida, a quienes se ha dirigido y les ha recordado que "aún están a tiempo" de cambiar las políticas "de derechas" de la Diputación apoyando las modificaciones que proponen los socialistas.

"Los socialistas queremos unos presupuestos que de verdad apuesten por dar soluciones a los malagueños; que sean sociales y que atiendan a los pequeños y medianos municipios, que mejoren las comunicaciones en el interior de la provincia, que apuesten por mejorar la depuración en la comarca de Ronda y sobre todo que mejoren la situación de desempleo en nuestros municipios, asegurando así la igualdad de oportunidades aportando la financiación suficiente para que nadie se quede atrás", ha enumerado.

Conejo ha explicado que sólo el PSOE se opuso al presupuesto presentado por el PP porque "no responden a la verdadera demanda de la provincia; ni a los problemas de los malagueños ni a las verdaderas competencias que la Diputación tiene, que no son otras que la atención a los pequeños y medianos municipios de la provincia".

A juicio de Conejo, "los presupuestos del PP le dan la espalda al empleo en la provincia ya que no destinan ni un solo euro a planes de empleo; no destinan lo suficiente para mantener y mejorar la red de carreteras provinciales en especial en comarcas como Ronda, con un déficit histórico; y no destina ni un solo céntimo para el mantenimiento o la puesta en marcha de la red de saneamiento de la Serranía de Ronda a pesar del compromiso del PP en 2013".

Además, ha continuado, "son unos presupuestos antisociales que recortan en servicios sociales comunitarios o incluso en las residencias de mayores, además de recortar en políticas de igualdad, que no llegan al dos por ciento del total exigido por el PSOE", ha concluido.