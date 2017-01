C's advierte de que CyL no puede aguantar "el ritmo cansino" de Herrera y exige una visión de Comunidad "a largo plazo"

7/01/2017 - 15:39

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, ha advertido de que Castilla y León no puede aguantar "el ritmo cansino" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, por lo que ha exigido una visión de Comunidad "a largo plazo".

VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press Fuentes ha insistido en que ha advertido tanto en el presidente como en los consejeros la falta de una visión de futuro. "Veo a Herrera de retirada, sin ánimo de seguir, no tiene visión de Comunidad a largo plazo, todo es cortoplacista, de tapar agujeros", ha aseverado.

De este modo, el portavoz de Ciudadanos ha insistido en la importancia de diseñar entre toda la sociedad castellanoleonesa lo que se pretende para la Comunidad en 20 o 25 años. "No podemos estar tan tranquilos, perdiendo población, no apoyando a autónomos o a desempleados", ha aseverado, tras lo que ha defendido como una de las medidas que planteará de cara al próximo año la exigencia de impulsar un sistema de Cheque Formación, algo, a su juicio, "fundamental".

Fuentes ha recordado la labor realizada por su Grupo en el último año, en el que, como ha reseñado, a pesar de contar con cinco procuradores, se ha demostrado que "con mucha negociación" pueden "ser útiles". En este sentido ha reseñado que las "dos grandes leyes" aprobadas en este ejercicio como la de apoyo a los funcionarios que denuncien casos de corrupción o el estatuto del alto cargo "emanaron" de la formación naranja.

"Estamos bastante satisfechos", ha reseñado, tras lo que ha avanzado que en 2017 prevé dar un impulso a la reforma de la Ley Electoral. "Somos una oposición constructiva, además de vigilar y fiscalizar también somos capaces de llegar a acuerdos para todos los ciudadanos", ha avanzado, al tiempo que ha asegurado que también se trabajará para que finalmente se convoque la Comisión de Investigación sobre las eólicas, para lo que su grupo ha pedido amparo a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.

Para Fuentes el PP no se da cuenta de que piede una "oportunidad histórica" de "aprender a dialogar". "El bipartidismo no va a volver, las mayorías absolutas se tienen que ir olvidando, aprender a negociar, a dialogar, a consensuar entre todos, nosotros estamos abiertos a cerrar acuerdos pero también ellos tienen que estar dispuestos a ceder".

OTROS GRUPOS

No obstante, el portavoz de Ciudadanos ha considerado que el PSOE está "instalado" en la misma "dinámica de siempre". "Están en el no, nunca plantean algo para que pueda salir adelante, muchas veces Ciudadanos sirve de intermediario para que PP y PSOE pudieran llegar a un acuerdo", ha lamentado

En este sentido, Fuentes ha considerado que Podemos e IU tienen su libro de partidos "antisistema y de extrema izquierda" lo único que hacen, a su juicio, es el "postureo" ante los medios de comunicación. "No son capaces de llegar a acuerdos, creemos que mucho más importante para Castilla y León sentarse y no estar permanentemente en la gresca".

"Nosotros hemos llegado para que el parlamento sea rentable para los ciudadanos, no al no por el no, a mejorar la vida de los castellanoleoneses y a ceder todos, hemos conseguido cosas pero ellos --el resto de grupos de la oposición-- no han conseguido nada, quieren hacer ver que son la verdadera oposición, una oposición bociferante y no contructiva", ha concluido.