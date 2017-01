Amor (ATA) cree que Susana Díaz es "adecuada candidata" para liderar el PSOE por su sentido de Estado y ganar elecciones

7/01/2017 - 18:20

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es "una adecuada candidata" para ser secretaria general del PSOE, ya que "es la única dirigente socialista que ha ganado unas elecciones" y además "tiene sentido de Estado".

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, Amor considera que la Junta de Andalucía "no se va a paralizar porque la presidenta de la Junta decida dar el paso para ser secretaria general del PSOE", un proceso que "se está realizando y es un proceso en el que se está ya".

Ha puesto en valor la figura de Susana Díaz en el seno de su formación política, de forma que "podrá haber muchos candidatos, pero Susana Díaz es la única que ha ganado unas elecciones, y eso es lo importante".

"Es bueno que el PSOE tenga una secretaria general que gane elecciones", considera Amor, para el que para "ser presidente o secretario general de un partido lo importante no es sólo tener el respaldo de la militancia, sino el respaldo de los votantes", toda vez que "la militancia te puede colocar en un sitio, pero si los votantes no te votan es muy difícil que pueda dirigir un país".

Amor ha valorado el "acuerdo y consenso" entre los dos grandes partidos "y en muchas ocasiones sumando otras fuerzas políticas", como Ciudadanos, un proceso en el que "Susana Díaz tiene mucho que ver en eso y eso es importante". "Creo en los grandes acuerdos, en el consenso, y creo en el diálogo, y no soy de los que divide España en dos mitades, lo bueno y lo malo; no creo que haya ni buenos ni malos, sino que cada partido tiene sus cosas buenas y sus cosas malas".

"En política no debe haber enemigos, sino diferencias entre unos y otros y buscar grandes y consensuados acuerdos", ha añadido.

Sobre el futuro de Susana Díaz en el PSOE federal, Amor valora que "Díaz puede ser una buena secretaria general porque ha tenido el respaldo de los votantes". "Hemos tenido un secretario general como Pedro Sánchez que no ha ganado elecciones, y Susana Díaz sí gana", asevera Amor.

Asimismo, ve importante que Díaz "es una persona que tiene sentido de Estado", toda vez que "en este país hace falta todavía mucho sentido de Estado; se podrá estar en contra o en desacuerdo con mucha gente, pero siempre hay que estar vigilando por el interés común".

"Es momento de pensar en los ciudadanos más que en los partidos políticos", ha añadido Amor, quien no se quiso pronunciar más sobre el interno del PSOE "porque es cuestión de los afiliados".

No obstante, sí insiste en que Díaz "sí es una adecuada candidata y tiene las condiciones suficientes para ser buena secretaria general y tiene las condiciones suficientes para ser buena secretaria general del PSOE, y así lo ha demostrado en Andalucía", tras lo que ha recordado que el PSOE-A "es la mayor federación que existe" y además "es la única candidata de las grandes federaciones que ha ganado unas elecciones".

SITUACIÓN DE CATALUÑA

Sobre la situación de Cataluña, el presidente de ATA "respeta la legalidad vigente, los grandes acuerdos y los grandes consensos" y apuesta por "mucho diálogo para que Cataluña siga teniendo su sitio en nuestro país y los catalanes puedan sentirse catalanes y españoles", y apunta que "para eso hace falta mucho sentido de Estado, mucho sentido de la responsabilidad y mucho diálogo".

"No es lógico que en el mundo global donde vivimos, donde buscamos la unión global de los pueblos, haya quien esté apostando por las diferencias y por lo que nos desune", ha añadido el dirigente de los autónomos, quien se muestra "siempre partidario de sumar para multiplicar y nunca de restar para dividir".

FUTURO DE RAJOY

Por último, preguntado por el futuro del presidente del PP, Mariano Rajoy, Amor recuerda que "ha tenido el respaldo de los ciudadanos", aunque considera que repetir como candidato del PP "tendrá que ser una decisión personal y de partido", toda vez que "hay que respetar la soberanía de los partidos".

"No voy a meterme en limitaciones de mandato, eso tendrán que decidirlo los militantes del partido y buscar sus fórmulas, no hay que meterse en lo que dedican los órganos de Gobierno que deben ser los que dedican cómo han de funcionar y organizarse", ha añadido Lorenzo Amor, quien, no obstante, ha apuntado que Rajoy ha ganado dos elecciones en el último año, ha tenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos, y en el PP eso lo sabrán valorar.