El 52% de los trenes de Renfe son inaccesibles para discapacitados en Catalunya

8/01/2017 - 10:50

Entidades lamentan que las sillas de ruedas no pueden acceder libremente en el AVE

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El 52% de los trenes de Renfe no son accesibles para discapacitados en Catalunya, una cifra que se eleva al 53,3% en Rodalies y supone el 46,4% en Regionales, y tampoco están adaptadas el 40% de las estaciones de Rodalies.

De un total de 270 convoyes, son accesibles 131 unidades: en Rodalies hay 94 convoyes accesibles sobre un parque total de 201 --un 46,7% accesible--, mientras que en Regionales lo son 37 de entre 69 unidades --el 53,6%--, ha explicado el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press.

"Actualmente, la cantidad de trenes y estaciones accesibles no permite realizar una programación suficientemente homogénea para garantizar unas frecuencias de paso uniformes", según el conseller, que ha añadido que este año han entrado en funcionamiento 25 convoyes adaptados y que las estaciones son propiedad de Adif, ante lo que reclaman competencias para gestionarlas.

La Conselleria recibió entre 2013 y 2015 cinco reclamaciones relacionadas con la accesibilidad, unas quejas que ha dicho que se repiten y que son sobre falta de información, un ámbito en el que Rull especifica que "ya se está trabajando" y que prevén reforzar durante el primer trimestre de 2017.

No existe una asignación de convoyes adaptados por cada línea de Rodalies, por lo que se priorizan en las líneas con más estaciones adaptadas y con mayor número de usuarios: la R1 Molins de Rei - Maçanet-Massanes; la R2 Nord Aeroport - Maçanet-Massanes; la R2 Sud Sant Vicenç de Calders - Estació de França; la R11 Barcelona Sants - Portbou, y la R16 Estació de França - Tortosa.

COCARMI

El presidente del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), Antonio Guillén, ha declarado a Europa Press que Renfe "es el medio de transporte que presenta más problemas para las personas con discapacidad", pese a ser un servicio público y a que hace más de 30 años que tienen vigencia las leyes para garantizar los derechos de los discapacitados.

Han constatado que se han reforzado estas mejoras en los últimos años, pero alerta de 'mala praxis' en referencia a lo que debería ser la accesibilidad en los trenes del AVE: "Una persona en silla de ruedas no puede acceder y bajar libremente", sino que es necesario que dos personas previamente avisadas coloquen una plataforma en la estación.

Guillén ha reivindicado el derecho de todas las personas a acceder a un transporte público en igualdad de oportunidades y ha calificado de "suspenso total" la situación actual en Rodalies.

MANTENIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD

La jefa de autonomía personal y acceso a la información de Once Catalunya, Anaïs Garcia, ha añadido que Rodalies es "poco accesible" para las personas con dificultades visuales y auditivas, que encuentran problemas, como poca iluminación en las estaciones y fallos en la megafonía.

"Se está trabajando en la accesibilidad, pero también es muy importante el mantenimiento de ésta" --ha dicho a Europa Press--, pues detectan deficiencias también en los carteles y las pantallas, con letras demasiado pequeñas y situadas en posiciones muy altas para personas en silla de ruedas o con problemas de visión.

Garcia ha criticado que muchos andenes no tienen encaminamientos --marcas táctiles en el suelo-- para guiar a las personas invidentes, que tienen dificultades para encontrar las puertas del tren, y hay carencias en el sistema acústico de trenes y andenes: "A veces hay pero no funciona, o bien el volumen no es el adecuado".

Esta situación provoca incertidumbre en las personas con discapacidad, "y dificulta la movilidad y la seguridad", a lo que se suma que en Renfe hay todavía servicios no adaptados como las máquinas para comprar billetes, que sí que son accesibles para personas ciegas en otros transportes, como el Metro de Barcelona y los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).