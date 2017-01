PP ve "inmoral" que el Gobierno PRC-PSOE haya pagado 12 millones al puerto de Laredo y "no las ayudas al alquiler"

8/01/2017 - 11:30

El Estado ya ha transferido más 5,5 millones para este fin, destacan los 'populares'

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

El PP cántabro ve "inmoral" que el Gobierno regional "no haya pagado las ayudas al alquiler", cuando el Estado ya ha transferido 5,5 millones para este fin, y si haya desembolsado sin embargo el PRC-PSOE más de 12 millones para el puerto de Laredo.

Por eso, el diputado 'popular' Francisco Rodríguez ha exigido al bipartito el pago "inmediato" de estas ayudas, que "llevan sin ser abonadas desde el mes de agosto del 2016".

"Ha pasado el año y han dejado de pagar 1.700.000 euros a casi 3.000 personas que tenían derecho a cobrar la ayuda para el alquiler de vivienda, un dinero que es de una gran necesidad para aquellos los que la solicitan", afirma el parlamentario de la oposición y exconsejero del ramo.

A su juicio, el comportamiento del Ejecutivo y de la Consejería de Obras Publicas y Vivienda, que dirige el regionalista José María Mazón, es "inmoral", sobre todo -dice- porque el dinero para pagarles ha sido transferido ya desde el Gobierno de la Nación con fecha de julio y de noviembre.

"Concretamente estamos hablando de más de 5,5 millones de euros que se han transferido a las arcas del Gobierno de Cantabria para este fin", explica al respecto.

"Sin embargo -añade- el Gobierno lo ha utilizado en otros pagos y no en los que venían como finalistas, que no son otros que los beneficiarios que tenían derecho a esta ayuda. Es totalmente inconcebible que el Gobierno de Cantabria haya pagado más de 12 millones de euros al puerto de Laredo, que no venía ni en los presupuestos, y sin embargo, teniendo el dinero de los fondos del Gobierno de España, no se les haya abonado la cantidad a la que tenían derecho", compara Rodríguez.

Para finalizar, recuerda que el Parlamento regional aprobó el pasado tres de octubre de 2016 una resolución para que se pagara "inmediatamente" las ayudas al alquiler de vivienda hasta el mes de agosto, y al pago del mes de septiembre en el mes de octubre, el de este último en el mes de noviembre, y así sucesivamente hasta el del mes de diciembre en enero de este año.