Rey espera que el Plan de Dinamización, con "carencias", ayude en la lucha contra la despoblación

8/01/2017 - 11:46

Duda de que la A-11 esté concluida en 2019

SORIA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, ha reconocido que "lucha contra la despoblación", a través del Plan de Dinamización, que tiene algunas "carencias" es una de las prioridades de la institución para los próximos años, al tiempo que ha puesto en duda que la A-11, la autovía del Duero, esté concluida en 2019.

Rey, que ha hecho un balance en declaraciones a Europa Press, ha explicado los que son pilares sobre los que se basa la lucha contra la despoblación en la provincia de Soria, y que pasan por "mantener el empleo público y la calidad de los servicios".

El Plan de Dinamización de Soria, que dejarán en la provincia 260 millones, pretende ayudar en esta lucha contra la despoblación con varios proyectos de la Diputación que el presidente espera que se incluyan como "redes eléctricas, estación de montaña, eficiencia energética, carreteras, planes provinciales y mejorar la calidad de vida en los pueblos".

La Diputación se encuentra pendiente de recibir el documento con las propuestas del Plan de Dinamización aunque Rey ha reconocido que han notado "carencias" ya que asegura que recoge actuaciones ordinarias que se desarrollan en el resto de las provincias, algo que "no rompe con el desequilibrio de Soria".

Pista de esquí y Trufa Negra, apuestas para 2017

La pista de esquí es uno de los proyectos más ambiciosos de la Diputación de cara a 2017 y que en estos momentos está pendiente de la documentación necesaria para firmar estudio de viabilidad.

El presidente de la Diputación ha explicado que una vez que se firme el contrato toca "empezar a trabajar en el estudio" y espera contar con la colaboración de la Junta para "desarrollar los proyectos y estudios medioambientales necesarios para llevar a cabo una infraestructura de estas características".

El plazo es de tres meses para realizar el estudio de viabilidad una vez firmado el contrato y en él se buscará la mejor ubicación para esta estación que se ubicará entre los términos de Duruelo de la Sierra, Covaleda y Vinuesa.

El convenio firmado el pasado mes de octubre entre la Trufa Negra de Soria y la Trufa Blanca de la región italiana de Alba dará sus primeros pasos en 2017 con encuentros y congresos.

Luis Rey ha adelantado la posibilidad de celebrar un "Concurso Internacional de la Trufa" los años que la capital soriano no celebre el Soria Gastronómica, evento que se celebra cada dos años, aunque se trata de una propuesta que no es firme hasta que no se aprueben los presupuestos de la Junta de Castilla y León.

No cree que la A-11 esté en 2019

Luis Rey ha recordado que "casi todas las provincias tienen una autovía financiada por la Comunidad Autónoma menos Soria" y ha subrayado que esto hace a la provincia "menos competitiva".

El presidente de la Diputación de Soria reconoce que no se cree que la Autovía del Duero o A-11 esté finalizada para 2019 y ha insistido en que hay que hablar más de la falta de infraestructuras en esta provincia.

El presidente de la Diputación ha hecho balance del año y medio que lleva el PSOE gobernando la institución, por primera vez en la historia, tras 30 años de gobierno del PP, y ha resumido este tiempo en que se ha producido "un cambiado, desde el talante, hasta cada área de la Diputación".

Rey ha explicado que en este tiempo de gobierno socialista se ha hecho una política "muy diferente a la que ellos hacían, despidiendo gente y apostando más por lo privado que por lo público" a lo que ha añadido que "se fue cerrando la ayuda social y a pesar de avanzar en algunos proyectos, apenas hubo inversión", en referencia a la gestión del PP al frente de la Diputación.

Luis Rey se convirtió en junio de 2015 en el noveno presidente de la Diputación de Soria, el primero del PSOE, gracias al apoyo de los dos diputados de Ciudadanos, después de 30 años de gobierno del PP.

El cambio en este tiempo se ha situado "área por área", como ha explicado Rey, ya que se ha llevado la cultura a los pueblos, se ha avanzado en planes provinciales con los ayuntamientos y se ha trabajado con ellos, además de que se han hecho cambos en las políticas turísticas y en Desarrollo. Asimismo, ha subrayado que se quiere cambiar casi todas las convocatorias y apostar por la participación a través de mesas "con el fin de abrir la Diputación a los ciudadanos".

El Consejo de Alcaldes es una realidad desde hace varios meses, una "apuesta de la Diputación" en la que se pretende que los alcaldes de los municipios "no estén al servicio de la institución sino al revés" con la idea de valorar con los representantes de las localidades los presupuestos.

El papel de las diputaciones salió a relucir al inicio del año tras la propuesta de Ciudadanos de suprimirlas, algo que afectó a la institución soriana ya que los dos diputados de la formación naranja fueron expulsados del partido por defenderla y no seguir la línea de C's.

El presidente de la institución provincial en Soria se ha mostrado defensor férreo de las diputaciones y ha señalado que "si el dinero se le da a una administración más grande "el futuro de la provincia sería incierto ya que el reparto no se haría con equilibrio".

"El problema de la despoblación en Soria se agravaría sin este órgano provincial", como ha apuntado Rey, quien ha augurado que habría pueblos cerrados y sin servicios que no podrán albergar a los pocos habitantes que tienen especialmente en las provincias pequeñas.

Los servicios que acerca la Diputación a Soria y que los ayuntamientos "no podrían asumir" son otro de los argumentos que esgrime el presidente, así como "las rutas culturales, servicios sociales, carreteras, abastecimiento del agua, recaudación de los tributos o bomberos".