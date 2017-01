La mayoría de catalanes quiere un referéndum pactado, según una encuesta de La Vanguardia

9/01/2017 - 7:50

El 76,6% de los catalanes es favorable a la celebración de un referéndum independentista en Catalunya y entre los partidarios, el 59,1% quiere que sea pactado con el Gobierno central, frente al 37,3% que opta por una consulta unilateral.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Según una encuesta publicada este lunes por 'La Vanguardia' que recoge Europa Press, apuestan por el referéndum el total de votantes de ERC, el PDeCAT y la CUP, el 86% de votantes de SíQueEsPot, el 77% del PSC, el 46% de C's y el 28% del PP.

La encuesta refleja un empate técnico entre partidarios y detractores de la independencia: el 42,3% votaría 'sí', el 41,9% optaría por el 'no', el 9,9% no lo sabe o no contesta y el 5,9% no votaría.

Preguntados por la postura del nuevo partido que impulsa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 40,8% no sabe cómo definirlo, el 23,8% cree que debería definirse como federalista, el 18,6% lo ve autonomista y el 16,8% independentista.

OPERACIÓN DIÁLOGO

El 77,8% de los catalanes no cree que el Gobierno haya cambiado su actitud respecto al proceso soberanista y el 72% tampoco considera que el presidente, Mariano Rajoy, tenga un plan con medidas concretas que ofrecer a Catalunya.

Para que el diálogo sea posible, el 52,8% considera que el Ejecutivo central debe abandonar las actuaciones judiciales contra cargos electos como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o el expresidente catalán Artur Mas.

Al preguntar sobre cómo acabará el proceso independentista, el 27,8% cree que en una reforma constitucional, el 23,6% dice no saberlo, el 16,4% augura una interpretación de la actual norma y una negociación sobre la financiación catalana, el 16,2% cree que Catalunya acabará siendo independiente y el 16,1% opina que el proceso acabará sin cambios en el autogobierno.

La encuesta se realizó entre el 2 y el 5 de enero a 601 personas a través de entrevistas telefónicas de entre siete y nueve minutos de duración.