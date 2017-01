Pérez (PP) cree que los ediles ausentes en pleno "conculcaron" los estatutos dando "oxígeno" al PSOE

9/01/2017 - 13:04

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha censurado que varios ediles de esta formación no asistieran al último pleno de la capital permitiendo con ello la aprobación de las ordenanzas fiscales y dando "un balón de oxígeno" al PSOE para seguir gobernado, algo que a su juicio "conculca las normas" recogidas en los estatutos de la formación.

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)

Pérez, que ha participado este lunes en un desayuno informativo, ha informado de que la dirección provincial del partido ha remitido un informe a la direcciones regional y nacional con el "relato de los hechos", después de que los ediles Juan García Montero y Fernando Egea se ausentaran del pleno en el que se aprobaron las ordenanzas, alegando el primero enfermedad y el segundo "objeción de conciencia".

Ese mismo día, otros dos ediles del PP, Francisco Ledesma y Telesfora Ruiz, se levantaron cuanto tocaba abordar la personación del Ayuntamiento en el llamado caso Nazarí, en el que fue detenido el anterior alcalde 'popular', José Torres Hurtado, y que desencadenó el cambio de gobierno local. Lo hicieron alegando también un asunto de "conciencia", según ha precisado Pérez.

"Son cuatro concejales que no se han sometido a la disciplina y al criterio que marca el grupo municipal y el partido, y ahora son los órganos competentes los que deben dirimir si se han conculcado los estatutos y si hay sanciones", ha precisado, al tiempo que ha advertido de que su partido "es serio" y "no una jaula de grillos como otros" y en su seno se deben respetar "las siglas" y los "principios programáticos".

El presidente provincial ha rechazado vincular esta situación con el hecho de que Juan García Montero lidere una candidatura alternativa de cara al próximo congreso provincial de julio, así como que se pretenda "bloquear" o "torpedear" la acción del grupo municipal del PP.

No obstante, sí ha opinado que, al margen de crearse una situación "anómala que no es deseable para nadie", se abre "muy mal precedente", con un gesto que "la militancia y los compañeros no entienden" como es dar una "coartada y un balón de oxígeno al PSOE" para que siga gobernando la ciudad con la aprobación de las ordenanzas fiscales.

En la reunión previa para abordar los asuntos que iban a pleno, se expuso la posición que tenía el grupo municipal y que apoyaba el partido y ninguno de los ediles anunció sus pretensiones, según ha detallado en posteriores declaraciones a los periodistas el secretario general de la formación, Pablo García.

Este extremo también se incluye en el citado informe de hechos, "y en el que no cabe valoración", que ha sido elevado este mismo lunes a los órganos superiores, que deberán decidir si se ha quebrantado la disciplina de grupo, lo que puede conllevar desde sanciones económicas a suspensión de la militancia, entre otras opciones.

Sebastián Pérez ha subrayado que la suspensión de militancia jamás ha sido una decisión que tomara un presidente provincial, y de hecho él se enteró de la "última", ha dicho, a través de la dirección nacional.