Fibes consigue la certificación de internacionalidad de su feria MMH, Salón Internacional de Minería Metálica

9/01/2017 - 13:27

El MMH, Metallic Mining Hall, el Salón Internacional de la Minería Metálica, celebrada en su primera edición del 3 al 5 de noviembre de 2015 y que celebrará su segunda edición, con periodicidad bienal, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), del 17 al 19 de octubre de 2017, ha sido certificada por el Ministerio de Economía y Competitividad como 'Feria con concesión de Internacionalidad completa'.

Según indica Fibes en una nota, la muestra, organizada por Fibes y la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras y Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, ha logrado este reconocimiento "tras sólo una exitosa primera edición en el recinto sevillano, que ocupó más de 8.000 metros cuadrados de zona expositiva, con una afluencia de más de 10.000 visitantes, la presencia de 114 empresas expositoras y 700 congresistas, así como más de 75 ponencias en sus jornadas científicas y casi un centenar de encuentros comerciales 'one to one'".

MMH y su certificación de Internacionalidad no es más que la ratificación de haber convertido a la ciudad de Sevilla en "la capital europea de la minería metálica en tan sólo una edición, algo que bate récord y nunca antes se había conseguido tan pronto en Fibes".

Considera que las ferias internacionales "son uno de los elementos de mayor futuro en el fomento de los intercambios internacionales", toda vez que en ellas "se dan cita los principales empresarios de cada sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, el lanzamiento de proyectos o la difusión de información, entre otros elementos".

A juicio de Fibes, "hay evidentes ventajas en contar con un importante número de ferias internacionales asentadas en nuestro país, por lo que la Secretaría de Estado de Comercio se ha propuesto dar la mayor difusión posible a la información relacionada con estos eventos".

Este carácter internacional es "un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y en concreto, la Secretaría de Estado de Comercio". Su concesión a las ferias, en cuanto instrumentos de política comercial que son, "está ligada al cumplimiento de ciertos requisitos; en primer lugar, acercar los criterios de concesión, a los utilizados en el exterior, y en concreto a los aplicados por la Unión de Ferias Internacionales (UFI)".

Tras este proceso, la Feria MMH, Metallic Mining Hall, Salón Internacional de Minería Metálica en Fibes, obtuvo el pasado mes de diciembre de 2016 la Concesión de Internacionalidad Completa, un certificado que "dimensiona la calidad y profesionalidad de los eventos que Fibes y la capital hispalense acogen, así como su creciente carácter internacional".