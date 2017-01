En Marea, dispuesta a hablar con el PP sobre el sistema de financiación, pide más "soberanía fiscal" para Galicia

9/01/2017 - 13:30

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que el partido instrumental está dispuesto a dialogar con el PP sobre el sistema de financiación, que cree que debe incrementar la "soberanía fiscal" de Galicia y dar una "mayor suficiencia financiera" que permita conseguir los recursos necesarios para financiar los servicios y atender las necesidades de los gallegos.

Con todo, en una rueda de prensa ofrecida este lunes y después de que el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, se mostrase partidario de llegar al máximo consenso sobre esta cuestión, el dirigente de En Marea ha advertido de que "si el Partido Popular entra en la clave seguidista de hacer lo que le digan desde Madrid", "ahí sí que no habrá acuerdo".

En su intervención, Villares ha considerado que "un sistema de financiación propio para Galicia no tiene por que ser coincidente con el de otras comunidades autónomas, tengan carácter histórico o no". "Ahora si, tenemos una cosa bien clara, nosotros no podemos ser tratados como una comunidad autónoma de segunda o que no se nos tengan en cuenta nuestras especificidades", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que En Marea no quiere decir que opta "por un modelo puro de los que ya hay ensayados" al considerar que "pueden funcionar bien para otros territorios pero no para el caso gallego", aunque ha reconocido que tampoco "se trata" de "inventar algo necesariamente nuevo en términos absolutos".

"Lo que sí hay que tener claro es que existe la posibilidad de buscar un sistema de financiación adaptado a nuestra propia realidad, y que eso no siempre tiene que coincidir con los modelos ensayados en otras comunidades", ha apuntado.