Espadas, dispuesto a negociar el presupuesto hasta acordar, rehúsa las comparaciones con Colau

9/01/2017 - 14:41

Espera que se produzca en enero un "empujón" a la modificación del reglamento del Pleno municipal

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), se ha mostrado dispuesto a modificar la propuesta del gobierno sobre los presupuestos para 2017 hasta que se llegue a un punto de encuentro que permita tener "mayoría suficiente para conseguir unas nuevas cuentas", a la par que ha rehusado la comparación realizada por C's, desde donde se instaba a "no emular" a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), quien recientemente recurría a una cuestión de confianza para sacar adelante sus presupuestos municipales.

En rueda de prensa, Espadas asegura que "hay que huir de eslóganes y de otros escenarios que ocurren en otras ciudades porque ésta es una realidad en sí misma". En este marco, deja claro que "lo mejor" para la ciudad es tener presupuestos 2017, considerando que prorrogar los de 2016 "no es buena solución", ya que "pierde" el interés general.

Explica que, una vez que se conozcan las propuestas de todos los grupos, para lo que se ha alargado el plazo de presentación hasta el día 12, se comenzará una "negociación más concreta", aunque matiza que ya se han producido reuniones. Además, recuerda que C's es el único grupo que ha presentado hasta el momento propuestas concretas, unas iniciativas sobre las que ya se están trabajando.

"Lo que todos tenemos que tener claro es si se quieren o no presupuestos en 2017, porque si es sí hay que trabajar entre todos, el gobierno el primero y por nosotros no va a quedar. Si hay alguien que no tenga interés en tener presupuesto, que lo diga", advierte.

Así, aboga por alejarse de cuestiones "más de tipo político o de otras estrategias y centrarse en lo importante, que es aprobar unas cuentas que tengan un equilibrio". "Estamos dispuestos a incrementar, reducir, repartir partidas para llegar a ese acuerdo, pero necesitamos las propuestas concretas. Estamos cumpliendo rigurosamente los tiempos y a final de mes se quiere llegar a su aprobación inicial", recalca.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

De otro lado, sobre la modificación del reglamento de organización y funcionamiento del pleno municipal, Espadas señala que todas las formaciones han de ponerse de acuerdo, teniendo en cuenta que se han presentado propuestas "muy diferentes por parte de cada grupo sobre cómo organizar el Pleno, la ordenación de temas o los tiempos, entre otros".

El alcalde espera que este asunto, que califica como "complejo", tenga un "empujón" en enero para llegar a un acuerdo, aunque reconoce que el tiempo de las reuniones para conseguirlo estará condicionado por las que se lleven a cabo para acordar el presupuesto. "Ahora hay cinco propuestas muy heterogéneas y hay que darle forma y ponernos de acuerdo", concluye.