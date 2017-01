PSOE-A critica la "concurrencia conjunta" de PP-A, Podemos e IU en plataformas sanitarias para "desgastar" a la Junta

9/01/2017 - 15:34

El PSOE-A ha considerado este lunes "llamativo el interés" de Podemos e IULV-CA de "concurrir conjuntamente" con PP-A y formaciones como Vox en las plataformas en defensa de la sanidad pública que se han creado en varias provincias, cuando son claras sus "divergencias ideológicas".

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, se ha mostrado convencido de que PP-A, Podemos e IULV-CA coinciden en el objetivo de tratar de "desgastar" al Gobierno andaluz por un interés "electoralista". "Han visto una oportunidad de sacar tajada", según Cornejo, quien ha advertido de que con un tema tan importante como la sanidad "no se juega".

Juan Cornejo se ha preguntado qué interés pueden tener esos partidos participando conjuntamente en dichas movilizaciones, cuando son claras sus "divergencias ideológicas", puesto que el modelo sanitario de Podemos e IU "no tiene nada que ver con el del PP".

Asimismo, ha querido dejar claro que el PSOE-A siempre respetará cualquier tipo de reivindicación, de denuncia o de queja, siempre que haya "rigurosidad" y no un mero interés "demagógico".

En este sentido, ha lamentado que algunos estén dispuestos incluso a utilizar los "brotes de gripe" que se producen en épocas como esta para "hacer daño al Gobierno andaluz". "¿También vamos a utilizar la gripe para rentabilizarla políticamente?", se ha preguntado.

Ha querido dejar claro que el PSOE-A y la Junta no van a renunciar nunca a la defensa de la sanidad pública universal y gratuita y no van a permitir que se tire por tierra lo que ha sido un logro de muchos años, gracias al esfuerzo de miles de profesionales. No obstante, ha recalcado que siempre estarán dispuestos al diálogo y a corregir los errores que se hayan podido producir.