La exposición de la artista coreana Kimsooja en el CAC Málaga supera las 65.000 visitas

9/01/2017 - 16:12

La exposición de la artista Kimsooja (Daegu, Corea del Sur, 1957) 'To Breathe-Zone of Zero' se despide del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) con un total de 65.347 visitas, convirtiéndose en la muestra más visitada de este centro expuesta en el Espacio 2.

La exposición, comisariada por Fernando Francés, reunía una instalación 'site specific' en el espacio central, 'Lotus: Zone of Zero' (2016), en la que 708 farolillos con forma de flor de loto cubrían la sala acompañados por cánticos tibetanos, gregorianos e islámicos. En el Espacio 5, el vídeo 'To Breathe-The Flags' (2012), completaba la exposición. La muestra suscitaba una reflexión sobre aspectos profundos de la condición humana contribuyendo a transformar la percepción del mundo desde una sensibilidad cultural diferente.

La artista utilizó el espacio expositivo del CAC Málaga como un santuario, un espacio de aislamiento para meditar o ensoñar, han recordado desde el centro de arte en un comunicado. Así, convirtió la estructura arquitectónica del edificio en un todo unitario junto con su obra.

Invitaba a experimentar con la mente, además de lograr activar los sentidos de los espectadores, la imaginación y las percepciones sensoriales, su obra apela tanto al cuerpo como a la mente, toda una poesía visual. Con los mínimos elementos, Kimsooja alcanza el máximo.

En el vídeo 'To Breathe - The Flags' 246 banderas nacionales se superponían una tras otra, en orden alfabético, sin jerarquías o prejuicios políticos, todas las naciones a un mismo nivel, creando una experiencia visual a través de la cual las diferencias nacionales y los conflictos puedan ser fusionados y armonizados como uno solo.

Fue concebido para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 solo con las banderas de los países participantes como reflejo del espíritu unificador de los juegos. Las banderas añadidas posteriormente corresponden a naciones no aceptadas ni reconocidas oficialmente por las autoridades. Solapar las banderas es un gesto de entendimiento, de hermandad entre iguales, de respeto por las diferencias.

La muestra se despide de Málaga con 65.347 visitas, superando las exposiciones de Ron Mueck 'A Girl' visitada por 54.400 personas y la de Pascale Marthine Tayou 'Miracle!!!' que sumó 49.477 visitantes.

Kimsooja es una de las artistas conceptuales coreanas más reconocidas internacionalmente por sus instalaciones, fotografías, performances y vídeos. Desde 1998 vive y trabaja en Nueva York, ha expuesto en centros y museos de todo el mundo, como en el Vancouver Art Gallery (Canadá), Museum Kunst Palast (Alemania) Padiglione d'Arte Contemporanea, PAC (Italia), Museo de Arte Contemporáneo de Lyon (Francia) o el MoMA, (EEUU).