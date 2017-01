Ampliada hasta el 12 de febrero la muestra de 120 obras de superhéroes hechas con piezas de Lego en el Fernán Gómez

9/01/2017 - 16:42

La exposición de 120 obras de superhéroes hechas con piezas de Lego del Fernán Gómez se amplía hasta el 12 de febrero, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Después del estreno mundial en Sidney (Australia) de 'The Art of the Brick: DC Super Heroes', las previsiones apuntaban a que el estreno europeo en Madrid seguiría en la misma línea.

Debido al éxito del estreno en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, al que han acudido más de 100.000 personas hasta el momento, la muestra permanecerá abierta hasta el 12 de febrero de 2017.

El artista Nathan Sawaya ha encontrado la inspiración en las historias de superhéroes para esta exposición, que incluye esculturas de LEGO que emulan a los personajes de DC, vehículos, entornos y temas que están presentes en la mitología de DC.

'The Art of the Brick: DC Super Heroes' incluye más de 120 obras originales, creadas exclusivamente a partir de piezas LEGO, incluyendo un 'batmóvil' a escala real (5,5 metros) y construido a partir de medio millón de piezas estándar.

Inspirado por personajes legendarios como Batman, Superman, Mujer Maravilla, Joker, Harley Quinn y otros, Sawaya ha plasmado a gran escala algunos de los superhéroes y villanos más icónicos de DC, que cuentan con más de 80 años de historia.

Esta exhibición en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, una coproducción con Warner Bros. Consumer Products y DC Entertainment, permanecerá abierta al público hasta el 12 de febrero de 2017. Las entradas están a la venta en www.proactiv.es y en las taquillas del recinto.