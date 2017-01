La alcaldesa de Alhaurín el Grande dice que una moción sería por motivos políticos y que el pacto con PP sigue

9/01/2017 - 17:38

Ledesma ve "poco probable" la moción de censura pero dice que no está tranquila "porque está en minoría"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa del municipio malagueño de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, ha salido al paso de las afirmaciones que apuntan a una moción de censura pactada y firmada por la oposición (PSOE, Asalh, IU y PP) en el Ayuntamiento y ha señalado que de presentarse sería "exclusivamente por motivos políticos" ya que la situación en el Consistorio "está totalmente normalizada" y existe un pacto con el PP que continúa vigente "y sin problemas".

Así, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que le "tranquiliza" que el PP tanto a nivel provincial como local se han desmarcado de esa supuesta moción que apoyaría la única edil de este partido y ha confiado en que siga el acuerdo de gobierno firmado hace un año. En ese sentido, ha dicho Ledesma, está "tranquila", aunque ha recordado que no puede estarlo totalmente porque está "en minoría".

Ledesma, exmilitante del PP y actualmente regidora por el partido Por Alhaurín, ha incidido en la gobernabilidad que existe en el municipio, destacando que si se produce la moción de censura, que ve "poco probable" porque "hay que poner de acuerdo a tres partidos de izquierdas", no respondería más que a motivos políticos.

Así, ha recordado que la deuda municipal se sitúa en el 47 por ciento, se han aprobado los presupuestos de 2017, el pago a proveedores se sitúa en tres días y los compromisos con los trabajadores "están cerrados". "No hay motivos de ningún tipo", ha reiterado.

Además, ha dicho, iría "en contra de lo que la mayoría de los alhaurinos votaron" en las pasadas elecciones municipales. Por Alhaurín cuenta con diez ediles y la oposición está formada por cuatro concejales del PSOE; otros cuatro de Alternativa Socialista Alhaurina (Asalh), dos de Izquierda Unida y uno del PP.

"El rumor está, no descansa, no es la primera vez", ha dicho la alcaldesa, quien ha añadido que en el Ayuntamiento "no se ha registrado nada".