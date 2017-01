El Cabildo de Gran Canaria destina 2,5 millones a Infecar en 2017

9/01/2017 - 17:44

El Cabildo de Gran Canaria destinará 2,5 millones de euros al Recinto Ferial de Canarias (Infecar), cuyo presupuesto, junto a otros ingresos, ascenderá en 2017 a tres millones de euros. La cuantía que destinará el Cabildo a los certámenes feriales será de 475.000, a los que se sumarán en torno a 411.000 de patrocinios, entradas y otros ingresos, más otros 100.000 euros procedentes del Consejo Insular de la Energía y el Consejo Insular de Aguas, según ha detallado el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS)

Una de las novedades entre las ferias promovidas por el Cabildo será la celebración de una feria internacional de agua y energía, la segunda mitad del año, con carácter profesional antes de abrir sus puertas al público, al igual que la Feria Internacional del Atlántico, que por segundo año consecutivo estará destinada a la industria turística.

También se incorpora al calendario de 2017 el Salón de Estética y Bienestar, que igualmente tendrá una parte profesional y otra destinada al público general, y se mantiene la apuesta por la Feria Internacional del Mar, FIMAR 2017.

Otras ferias que acogerá Infecar serán Bodaexpo y el Festival del Manga y Salón del Comic, que repiten en las instalaciones de Infecar, destacó García Brink.

Entre las acciones para 2017 destaca la necesidad de delimitar los espacios que ocupan el Recinto Ferial, el Parque Tecnológico y los nuevos platós de cine, de modo que la previsión es modificar el actual Plan Especial de ordenamiento del Recinto e incluir, además, la construcción de un nuevo pabellón de 12.000 metros cuadrados.

Por otra parte, el último consejo directivo aprobó la instalación, en colaboración con el Consejo Insular de la Energía, de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios para autoconsumo, lo que reducirá el coste de la energía y hará más sostenible las instalaciones desde el punto de vista medioambiental.

SEDE DE LA CUMBRE DE FERIAS IBEROAMERICANAS

Infecar ha sido el escenario elegido como sede de la Cumbre de Ferias Iberoamericanas, que comprende el Congreso de la Asociación de Ferias Españolas (Afe); el Congreso de la Asociación Internacional de Ferias de América (Afida); el Congreso de la Unión Internacional de Ferias Iberoamericanas (Unifib) y el Capítulo Iberoamericano de la The Global Assciation of the Exhibition Industry (Ufi), a celebrarse entre el 21 y el 24 de junio de 2017.

En cuanto a las actividades de 2016, el consejero destacó que Infecar acogió más de 60 actos, una decena más que el año anterior, entre ellos el Campeonato del Mundo de Culturismo, Ciberlandia, el Congreso de Turismo Digital, Overbooking Foro Nacional de Marketing Turístico y la producción de la película Aliados, entre otros.

Finalmente, el consejero informó de que Manuel Mora fue nombrado director general de Infecar, cargo que ya ejercía de forma accidental desde el pasado año.