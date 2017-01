Carmena describe al infractor en limpieza como un joven español con estudios y critica la actitud feudal de algunos

9/01/2017 - 19:19

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha descrito al sancionado por labores relacionadas con la suciedad como un joven español con estudios para criticar, a renglón seguido, que haya todavía muchas personas con una actitud propia de la "época del feudalismo", que piensen que siempre tiene que haber alguien a las espaldas limpiando lo que uno ensucia.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Carmena ha asegurado desde Villa de Vallecas, acompañada por el concejal-presidente Francisco Pérez y por el delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, que el problema radica en la falta de una "actitud más cívica". "No podemos tener un policía detrás de cada perro", ha razonado. Aún así se han interpuesto "muchísimas sanciones".

La alcaldesa ha dado cuenta de las reuniones que cada viernes mantiene con el equipo de limpieza. De esas reuniones ha salido un 'mapa de cacas' e incluso un horario en el que son más frecuentes las deyecciones caninas. La alternativa que dio el Ayuntamiento a las costosas sanciones, de 750 euros, fue sustituirlas por labores de limpieza.

"Ha dado resultado", ha asegurado la regidora. El estudio elaborado a partir de esta experiencia ha dado un perfil del infractor. "¿Son los emigrantes los más infractores? No. ¿Son los mayores? No, son los jóvenes. ¿Son los jóvenes sin estudios? No, son los jóvenes con educación, en un elevado tanto por ciento de universitarios", ha indicado Carmena.

La primera edil ha puesto como ejemplo la actitud cívica de Japón, donde los niños limpian las escuelas. Carmena ha vuelto a repetir que cada mañana se encuentra en su trayecto diario "cuatro o cinco vasos de papel y tres o cuatro cajas de pizza. Es una vergüenza que no podemos consentir", ha terminado.