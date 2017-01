Once grupos y músicos que usan la lengua asturiana, entre los finalistas de los AMAS

Once grupos y conjuntos que emplean habitualmente la lengua asturiana en sus labor artística figuran entre los 88 músicos y formaciones que optan a alguno de los premios AMAS a los mejores trabajos musicales del año.

La mayoría, como suele ser habitual, figuran en las secciones de gaita, mejor canción folk y mejor disco folk. Figuran en el primer apartado las bandas de gaitas Laguna del Torollu, Villa de Xixón, Naranco y Grupu Folclóricu Prau Llerón de Mieres, aspirando al mejor de Gaita. En el segundo apartado están 'A lo l.lixero', de La Nueve, y 'Suaños al alba', de la Banda Gaites Teixo-Manolo Quirós. También competirán en esta sección 'El precio de un sueño', de Hidden Road, y 'A pause of New York', de Bras Rodrigo.

Por el mejor disco folk competirán, además de 'Suaños al Alba' y 'A pause of New York', de Bras Rodrigo', 'Con estes y otres palabres', de Fernando Valle Roso, y 'L'Espoxigue', de la Banda Gaites Conceyu de Siero. El cantante Rodrigo Cuevas opta a ser el mejor artista revelación, y a la mejor portada y diseño con su disco 'Prince of Verdiciu'.

El músico Xaime Arias también ha sido finalista, en este caso, del premio al mejor teclista.