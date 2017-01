Cataluna. errejón: “es legítima cualquier consulta ciudadana, pero sólo tiene efectos jurídicos una que sea pactada”

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este martes que “es legítima cualquier consulta ciudadana, pero sólo tiene efectos jurídicos una que sea pactada” con el Gobierno, aunque éste “no está dispuesto a pactar nada”.

Errejón se expresó de esta manera en declaraciones en Antena 3, recogidas por Servimedia, en las que subrayó que la deriva secesionista en Cataluña se resuelve “dándole la palabra a la ciudadanía catalana y asumiendo que Cataluña es una nación y que tendrá que decidir qué tipo de relación tiene con nosotros”.

“El referéndum tiene que ser pactado. Pero aquellos que cierran la puerta a un referéndum pactado no pueden rasgarse las vestiduras si luego hay quien intenta hacer una consulta ciudadana no pactada, porque para que se pueda pactar tiene que haber alguien al otro lado que esté dispuesto a pactar algo y el Gobierno no está dispuesto a pactar nada”, manifestó el también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.

Además, explicó que “es legítima cualquier consulta ciudadana”, pero “sólo tiene efectos jurídicos una que sea pactada”. “Podemos quiere que sigamos juntos, pero quiere que eso lo decidan los catalanes”, indicó, para a renglón seguido señalar que el problema se resuelve por la vía de la “seducción” y no de la “imposición”.

