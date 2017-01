Almonte avisa de una "indemnización millonaria" por revocar el contrato del columbario

10/01/2017 - 12:14

La concejal delegada de El Rocío en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), Macarena Ramos (PSOE), ha señalado este martes que el Ayuntamiento está estudiando opciones para el traslado del columbario a otro lugar de la aldea, por lo que ha dejado en 'stand by' el proyecto en tanto el gabinete jurídico realiza un análisis de la situación, no obstante, de los primeros estudios del contrato se desprende que "no hay motivo legal para la revocación" por lo que la indemnización "sería millonaria".

EL ROCÍO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Ramos, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que en la última reunión con los vecinos se quedó en mirar posibilidades con el gabinete jurídico y que entre tanto no empezarían las obras del proyecto. Hasta el momento no ha habido respuesta concreta ya que las fiestas navideñas han impedido analizar el asunto.

La edil almonteña ha señalado que el columbario es un proyecto del anterior equipo de gobierno que desde el PSOE "no queríamos" pero que ya nos lo hemos encontrado firmado, además, la empresa adjudicataria "ya ha pagado dos plazos de canon previsto por la gestión del columbario que tiene adjudicada por un plazo de 50 años".

Ramos ha indicado que el proyecto incluye también la urbanización de la parcela en la que se ubica el columbario, y que hasta el momento las obras no han empezado ya que han estado paralizadas por la decisión acerca de las obras de la variante de El Rocío que podrían haber afectado a este otro proyecto.

Por su parte, el portavoz de la asociación de vecinos de El Rocío, José Ramos, ha precisado que desde el Ayuntamiento de Almonte no han vuelto a tener noticia sobre el columbario desde una reunión que se celebró en el mes de diciembre y que el único compromiso verbal que tienen del consistorio almonteño es el de no iniciar las obras en tanto el gabinete jurídico estudia el proyecto.

El portavoz vecinal ha señalado que, de momento "la actitud del Ayuntamiento no la veo positiva" por lo que si realmente están en contra del proyecto, deberían "actuar".

Desde la plataforma creada para paralizar el proyecto del columbario, han recogido ya "cerca de 4.000 firmas", mientras que la página de Facebook creada para este fin cuenta ya con "unas 30.000 visitas".