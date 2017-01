La Universidad de Murcia cuenta con una de las tasas más altas de España de demanda de plazas

10/01/2017 - 12:17

La UMU prepara un calendario de sesiones a lo largo de 2017 para informar sobre salidas profesionales a alumnos de sus facultades

MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Murcia (UMU) cuenta con la "segunda o tercera" tasa más alta de España de demanda de matriculación por parte de alumnos y, de hecho, el acceso está "limitado" para muchos estudiantes que desean cursar sus estudios en sus aulas debido a los 'numerus clausus' con los que cuenta la institución docente.

Así lo ha hecho saber el rector de la UMU, José Orihuela, acompañado por la consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, durante la presentación de un calendario de sesiones informativas para ayudar a los futuros estudiantes en el proceso de elección de grado universitario y dar a conocer las salidas laborales que tiene cada carrera.

Al ser preguntado por la demanda de estudios, Orihuela ha explicado que la UMU tiene muchos estudiantes que vienen de otros lugares, pero ha lamentado que los 'numerus clausus' "estén limitando ciertamente el acceso a mucha gente que desea estudiar en la UMU".

En este sentido, ha aclarado que "los medios son los que son" y, aunque se tratan de gestionar "de la mejor manera posible, no es posible aumentar los 'numerus clausus' de cualquier forma".

En cuanto a la evolución de la demanda por titulaciones, el rector ha considerado que las tasas se mantienen "más o menos" y "no hay sorpresas" en este sentido. Por ejemplo, ha señalado que las titulaciones de Ciencias de la Salud, las de Informática o las de Derecho "son muy demandadas".

"Sabemos donde hay mayor demanda y tratamos de incrementar las plazas todo lo que podemos", según Orihuela, quien ha apostado por aplicar "soluciones imaginativas" para que haya "más plazas para estudiar en los años consecutivos, porque es lo que se está demandando".

TASA DE EMPLEABILIDAD

Por otra parte, Orihuela ha destacado que la tasa de empleabilidad de los alumnos egresados "depende del ámbito". Ha recordado que un estudio reciente de la UMU estableció una comparativa de los distintos títulos de la institución docente en la que aparecían tasas de inserción laboral, que oscilan desde más del 90 por ciento a otras "algo menores" que rondan el 70 por ciento.

Esto se debe, según Orihuela, a que hay títulos "de todos los tipos". Por ejemplo, ha señalado que Medicina o Informática tienen una tasa de inserción del cien por cien, mientras que otras como Historia del Arte cuentan con ratios más bajos.

No obstante, Orihuela insta a preguntarse "quién estudia Filosofía o Historia del Arte y para qué lo estudia", ya que, en muchas ocasiones, las carreras "se cursan no para conseguir un trabajo, sino para completar la información que uno tiene y para ser capaz de profundizar un poco más en ese 'cerebrito' que llevamos todos puestos encima pero que no hacemos funcionar".

Con todo, Orihuela ha reconocido que "hay que mejorar" la inserción laboral de algunas titulaciones. "Es una preocupación constante el mejorar la enseñanza para que la inserción laboral sea la mejor, pero no solo eso, sino para que aquellos que no se van a sumergir en el mercado laboral también cuenten con la mejor formación", subraya.

A su juicio, la competencia entre los egresados "es mayor" y cada vez "es necesario tener más niveles de formación". En su opinión, "todos debemos estar constantemente estudiando" y, de hecho, ha explicado que él mismo estudia todos los días.

"Porque los trabajos cambian y lo que no podemos es cambiar los planes de estudio para cada profesión nueva que aparezca, algo que no es real", según Orihuela. Frente a ello, apuesta por "profundizar en las materias de siempre, que son las que abren la cabeza para ser capaces en adaptarnos a los nuevos entornos de trabajo".

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES

Orihuela y Sánchez-Mora han presentado las 'Sesiones informativas sobre salidas profesionales', enmarcadas en el proyecto OrientUM, con el que se pretende ayudar a los futuros estudiantes de la citada universidad en el proceso de elección de grado universitario, además de dar a conocer las oportunidades de desarrollo profesional de los estudios.

La Consejería colabora con la Universidad de Murcia difundiendo el calendario de las sesiones informativas sobre salidas profesionales entre los departamentos de Orientación de todos los centros educativos de la Región, con el fin de hacer llegar la información a estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Adultos, así como a padres, madres y/o tutores.

En concreto, se llevarán a cabo 15 charlas entre el 12 de enero y el 23 de febrero. Las fechas, horarios y lugares de celebración se pueden consultar en http://www.um.es/. El objetivo es "facilitar en la medida de la posible información sobre en qué consiste la carrera que van a estudiar y cuáles son sus salidas profesionales.

Sánchez-Mora ha destacado la importancia de ajustar bien la vocación de un estudiante con sus salidas profesionales y con el buen curso de la carrera que elige. Se trata, añade, de una responsabilidad de todos y, de hecho, ha recordado que la Comunidad y la UMU llevan ya varios años realizando este tipo de jornadas de difusión.