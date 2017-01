Podemos, contra el copago farmacéutico a pensionistas, señala que "no se puede penalizar la enfermedad"

10/01/2017 - 12:22

Podemos Andalucía ha reclamado este martes que se derogue el decreto del 2012 donde se establecen los copagos farmacéuticos porque "no se puede penalizar la enfermedad" y porque "no podemos hacer que los pensionistas sigan pagando por los fármacos cuando no se hace una reforma fiscal para que los que más tienen más paguen, cuando no se persigue el fraude fiscal y cuando lo que se hace es una amnistía fiscal".

Así se ha pronunciado la parlamentaria de la formación morada Mercedes Barranco, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, por el hecho de que el Gobierno central esté estudiando una posible ampliación de dicho copago.

En este sentido, la diputada de Podemos Andalucía ha defendido que "el mayor ingreso del Estado tiene que venir por una reforma fiscal" y "nunca" a través de copagos en medicamentos.

Entiende que los pensionistas "pagan sus medicamentos mediante sus tributos y no se puede penalizar la enfermedad" sino que "se tiene que penalizar el fraude fiscal y la evasión de impuestos", ha agregado.

En la misma línea, Barranco también ha defendido que es necesario incrementar el gasto sanitario que "en los últimos tiempos se ha reducido en un 20 por ciento".

"Hay que seguir invirtiendo en el sistema sanitario público para que sea universal, gratuito, de calidad, equitativo y participativo, y para que los copagos no sean la forma de garantizar la universalidad del derecho a la sanidad", ha zanjado.