Mendoza dice que se trabaja en el estudio de las "necesidades y costes" que supondría implantar Medicina en la UPNA

10/01/2017 - 12:36

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Luis Mendoza, ha manifestado que se van a estudiar primero "las necesidades y costes" que supondría la implantación del grado de Medicina en la UPNA para después adoptar una decisión. Ya después, "veríamos cómo se acomete la financiación". "Tenemos que ir previéndola por si así es", ha expuesto.

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

Mendoza ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, y ha señalado que tiene "el compromiso de hacer un estudio" sobre la implantación de este grado en la Universidad Pública y "asumir las consecuencias del estudio".

Mendoza ha señalado en su intervención que están "trabajando el tema" y que han mantenido reuniones en el último trimestre de 2016. A estas sesiones, ha detallado, asistieron consejeros y técnicos del Gobierno de Navarra y un equipo de la UPNA. "Se decidió crear un grupo de trabajo supervisado por un comité director", ha precisado, para indicar que se "ha considerado conveniente el apoyo de entidades externas".

Ha explicado que para ello se parte del estudio realizado en esta materia por la UPNA en el año 2009, que requiere de una "revisión" porque "ha perdido gran parte de su validez" por los cambios producidos durante estos últimos ocho años. "Debemos actualizar las datos para saber la relación oferta-demanda ahora", ha dicho.

A este respecto, ha indicado que "la estructura de lo que era una facultad de Medicina en 2009 y lo que se presente ahora han dado tal vuelta en estos ocho años... pero también han cambiado las circunstancias, las necesidades, las estrategias y los planes de estudio".

Mendoza ha señalado que no va a dar "ningún plazo" sobre este asunto pero una vez finalizado "lo presentaremos a este Parlamento". "Es difícil contar con expertos en este campo que puedan dedicar bastante tiempo a reflexionar sobre este asunto", ha dicho, para añadir que "las personas del Gobierno y de la UPNA ya están preparadas".

El documento de 2009 planteaba que la implantación de nuevas instalaciones para el grado de Medicina supondría un coste de 18,5 millones y en caso de aprovechar instalaciones de la escuela de enfermería de la UPNA, 15,5 millones. "Pero estos datos se han de actualizar", ha dicho.

Mendoza ha recordado que, en este contexto, es preciso estudiar el futuro mapa de titulaciones UPNA. "En 2016-17 la UPNA ha iniciado un proceso de análisis del actual mapa y posible oferta de nuevas; en un primer paso han analizado la oferta educativa actual y los resultados se centran en: hacer más atractiva la oferta de la UPNA ofertando titulaciones conjuntas, aprendizaje de idiomas, asignaturas on line", ha dicho, para detallar que los resultados avalan la ampliación de la oferta en grado como "nuevos grados en salud como ingeniería biomédica, ciencias biomédicas, ciencias, historia, psicología o relaciones internacionales".

"La UPNA ha puesto en marcha varios grupos de trabajo para definir las titulaciones que podrían formar parte del futuro mapa de titulaciones de la Universidad", ha indicado, para añadir que la UPNA "no tiene grados ni en humanidades ni en ciencias".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha opinado que "se está llegando tarde al tema". "Nos parece bien que se trabaje desde Salud, Desarrollo Económico y Educación y desde la UPNA pero hay que dar pasos más adelante todavía", ha dicho, para insistir en que "no podemos retardarnos más". "Ahora es el momento para hacerlo, no se puede esperar más; es momento de tomar decisiones políticas audaces", ha comentado, para opinar que "no se puede dejar pasar".

El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha indicado que España "es el segundo país con mayor número de estudiantes de Medicina por número de habitantes" y ha añadido que "más de mil estudiantes que acaban el MIR van al paro". Tras indicar que hay 42 facultades de Medicina este curso en España, Catalán ha criticado el "sectarismo" de EH Bildu con este tema "con respecto a la UN", que ya imparte este grado en Navarra. "No es necesario ni prioritario implantar Medicina en la UPNA", ha aseverado.

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha dicho que están "a favor de abrir un debate sobre este tema" y ha señalado que "no sabemos qué porcentaje quieren estudiar Medicina en Navarra y no pueden hacerlo en Navarra y deben acudir a otras facultades". A su juicio, la decisión debe adoptarse con "prudencia" y requiere de un "análisis sosegado". "Hay 42 facultades, el doble de la media europea", ha dicho, para añadir que "ofertar en la UPNA no implica aumentar el número de estudios sino distribuirlos mejor, mantenerlos en Navarra y no salir fuera".

Por Podemos, Tere Sáez ha dicho que no se han dado pasos en este asunto. "Hay lentitud, no hemos visto ningún paso concreto", ha expuesto, para plantearse "si hay miedos o poco convencimiento". "Es necesario el estudio y también es necesario el grado de Medicina en Navarra", ha comentado, para añadir que "es importante desde el punto de vista de la investigación" y además "podría ser un punto de mira para una Comunidad cercana que no tiene Medicina que es La Rioja". "Queremos un plazo ya de la comisión de trabajo", ha manifestado.

El socialista Carlos Gimeno ha pedido que "se trabaje por qué modelo de UPNA queremos". "Tenemos un plan estratégico de la UPNA, hasta 2019, y nada dice de la implantación de esta carrera", ha comentado, para pedir "fechas y plazos" en este tema y que "tomen una decisión según la viabilidad". "El Gobierno y la UPNA deben dar pasos técnicos precisos", ha indicado, para solicitar al Ejecutivo que "sea transparente". "Y mientras tanto no hace nada, no ahogue a los demás", ha dicho.

Javier García, del PPN, ha manifestado que "no es una prioridad ni es factible implantar este grado en Navarra, porque no lo demandan la sociedad ni los estudiantes", y ha defendido que la Universidad de Navarra "ya ofrece el grado de Medicina" en la Comunidad foral. "Más allá de implantar otro grado, deberían tener en cuenta que se puede fastidiar a otra Universidad que ya tiene gran renombre", ha señalado, para pedir que se "fomente las becas a las familias para puedan estudiar Medicina". "Existen otras prioridades", ha señalado.