Curbelo (ASG) defiende un apoyo "claro y nítido" al Gobierno de Clavijo

10/01/2017 - 14:38

El portavoz parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha defendido este martes un apoyo "claro y nítido" de su grupo al nuevo Gobierno en minoría de Fernando Clavijo "porque Canarias necesita avanzar".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, remarca que ASG cree más en el "compromiso" para atender a las personas y "menos o nada" en las siglas políticas, y defiende su postura desde el "primer momento", sin esconderse en ninguna "madriguera", como ha dicho el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.

"No es muy comprensible la postura de quienes en lugar de sumar para resolver los muchos problemas que tiene la ciudadanía, lanzan descalificaciones que no se sostienen y, además, yo me pregunto, si llegado el caso, en Nueva Canarias respetarían una mayoría legítima formada por 33 diputados o persistiría en sus críticas", afirma Curbelo.

Curbelo pregunta, además, que si la postura de NC ante el régimen electoral canario quiere decir que sus representantes se sienten elegidos por un "sistema perverso", como han llegado a calificar la actual fórmula de reparto de escaños.

"Tengo la impresión de que lo que se busca con este asunto, como en otros muchos es obtener un protagonismo que nada tiene nada que ver con favorecer la mejora de Canarias", declara.

Por ello, insiste en que "Nueva Canarias no tiene que preocuparse por sacar de la madriguera a quien nunca se ha escondido, pues siempre ha ido e irá de frente con el único objetivo de trabajar por las islas y la igualdad de oportunidades para todos los canarios".