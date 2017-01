Economía.- Cajasol.- La Junta y la Fundación Cajasol impulsan seis proyectos empresariales cordobeses

10/01/2017 - 15:17

La Consejería de Economía y Conocimiento y la Fundación Cajasol han impulsado, a, través de su programa '100 Caminos al éxito' ocho ideas de negocio cordobesas, de las que seis han tenido acceso a financiación en forma de microcréditos, recibiendo una dotación total de 20.000 euros, mientras que a nivel andaluz han sido 76 las iniciativas desarrolladas y 29 las que han contado con financiación por un importe de 120.000 euros.

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, esta iniciativa público-privada, desarrollada por la Consejería, a través de su Fundación Andalucía Emprende y la Fundación Cajasol, ha beneficiado a un total de 213 proyectos desde su puesta en marcha en 2014, de los que 123 han obtenido financiación por un importe total de 485.000 euros.

En la provincia de Córdoba esta cifra asciende a 17 proyectos de los que 11 han disfrutado de los microcréditos. De hecho, esta edición ha sido donde más iniciativas cordobesas los han logrado.

El delegado territorial de Economía, Empleo, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel Carmona, ha felicitado a todos los beneficiarios del programa y ha subrayado que las políticas de impulso al emprendimiento son un "factor clave" para la competitividad de nuestra economía.

En este sentido, el responsable territorial ha puesto de manifiesto que "la inversión en el fomento del emprendimiento es rentable y supone un factor de competitividad, por cada euro que se invierte en estas políticas se generan cuatro para la sociedad".

Carmona ha destacado la importancia de la futura Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, cuyo trámite parlamentario se iniciará a principios de año, la cual dotará a la comunidad de "un sistema integral para la prestación de un servicio público gratuito, que colocará al emprendimiento al nivel de otros derechos conquistados, como es el caso de la sanidad o la educación".

Con ella "damos cumplimiento al compromiso del gobierno andaluz aportando certidumbres y fomentando las condiciones para que las personas emprendedoras puedan convertir sus ideas en proyectos empresariales con garantías", ha subrayado Carmona.

'100 CAMINOS AL ÉXITO'

'100 caminos al éxito' es un programa de Andalucía Emprende en colaboración con el Instituto de estudios Cajasol, de la Fundación Cajasol, y cuyo objetivo es proporcionar a un centenar de jóvenes emprendedores conocimientos y medios para que puedan convertir sus ideas en proyectos empresariales.

El Instituto de estudios Cajasol ofrece un programa de formación en gestión empresarial que imparten profesores y profesionales en activo en las áreas implicadas en la constitución de una empresa: marketing, contabilidad, plan de negocio, planes económicos y gestión de recursos humanos. Por su parte, Andalucía Emprende ofrece a los emprendedores asesoramiento (práctico y teórico) y acompañamiento.

Una vez presentado el plan de empresa, los participantes acceden al programa de microcréditos de la Fundación Cajasol. El coste de los microcréditos oscila entre los 3.000 y 6.000 euros a coste cero sin ningún tipo de interés ni comisiones.

Para ser beneficiario, lo que más se valorará es el grado de innovación o el carácter social del proyecto, la formación de los participantes y su pertenencia o no a colectivos con dificultades de inserción laboral.

LOS PROYECTOS FINANCIADOS

Entre los proyectos financiados en Córdoba se encuentra 'Decorate by Eva Vega', que consiste en la creación de murales temáticos, personalizados, pedagógicos, interactivos y con doble finalidad y función en su uso o disfrute por un lado estético, decorativo o pedagógico e interactivo, para habitaciones infantiles o centros infantiles (colegios, guarderías, hospitales, centros de ocio infantil) y creación de cuadros personalizados, originales, y exclusivos, con diseños creativos originales del imaginario de la pintora ilustradora Eva Vega.

Por su parte, 'Bringur.com' es una plataforma 'online' de gestión de reservas hoteleras a través de la cual cualquier hotel (proveedor) puede anunciar sus productos y servicios, que estarán disponibles para que los usuarios que visitan la plataforma con la intención de consumir dichos productos o servicios puedan hacerlo.

Otro de los proyectos es 'Barco Turístico Ecológico', servicio de paseo en embarcación ecológica basada en las energías renovables y en la reutilización de materiales para satisfacer las necesidades de un grupo de visitantes cada vez mayor en la zona recreativa del embalse de la Breña II en Córdoba.

Por su parte, 'Asesormet' es una asesoría-gestoría 'online', actualmente incubada en la sede del entro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Pozoblanco (Córdoba), que ha desarrollado una idea de negocio para cubrir dos necesidades básicas: el control total de la empresa asesorado por especialistas y la disposición de personal administrativo para cubrir necesidades de la empresa en cualquier momento durante el tiempo necesario.

Asimismo, 'Miss peguitos' es un 'E-commerce' dedicado a la venta de productos relacionados con la artesanía, 'handmade' y la impartición de talleres de manualidades. La idea surgió al contemplar el auge que gracias a internet han experimentado los productos hechos a mano y el movimiento 'DiY', ('Do It Yourself' o 'Hazlo por ti mismo').

Para concluir, el último proyecto seleccionado es del Centro Educativo Ananda, que acoge a niños de entre seis y 12 años, y que se diferencia porque fomenta la educación emocional e inteligencias múltiples.