Feijóo ciñe a la "normalidad" la enmienda de primarias de Cifuentes, pero vuelve a rechazar "copiar lo que funciona mal"

10/01/2017 - 15:16

SANTIAGO DE COMPOSTELA / LUGO / OURENSE, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ceñido a la "normalidad" el hecho de que se presenten enmiendas en el marco del Congreso Nacional del PP sobre el sistema de elección de presidente, como la de primarias que propone la madrileña Cristina Cifuentes. Así, ha defendido la "democracia interna intensa" de los actuales Estatutos, pero ha advertido de que "copiar lo que funciona mal no es buen planteamiento".

Son sus palabras en declaraciones a los medios en relación a la propuesta anunciada por presidenta de la gestora del PP de Madrid, que llevará el sistema de primarias al Congreso Nacional del Partido Popular a través de una enmienda a la ponencia Política y de Estatutos en la que pide que se aplique la premisa 'un militante, un voto' en la elección del presidente nacional, regional y provincial.

"No me puede parecer mal en ningún caso que haya una enmienda de una agrupación de cualquier lugar de España a alguna propuesta del texto", ha dicho Núñez Feijóo, que se ha mostrado "convencido" de que "los militantes de Madrid lo que quieren es acertar" y quien ha considerado, asimismo, que "el resto de los militantes de España también quieren acertar".

Sobre esta cuestión, no obstante, ha animado a hacer "dos reflexiones". En primer lugar, ha vuelto a insistir en una idea que ya ha desgranado en otras ocasiones, es decir, que "para que pueda funcionar el sistema electivo lo que es imprescindible es que haya más de dos candidatos".

"Estar discutiendo cómo vamos a elegir entre todos los candidatos si solo se presenta uno es una discusión que no digo que sea interesante, pero sí que es poco interesante presentarla en este momento", ha zanjado.

Además, Feijóo ha dicho que los Estatutos del partido, "los actuales y los que salgan del Congreso", permiten "una democracia interna intensa, muy intensa". "En mi caso nos presentamos cuatro", ha reiterado el presidente gallego, para quien "los estatutos posibilitan perfectamente la democracia interna".

"NO ES UN BUEN PLANTEAMIENTO"

"¿Qué se pueden mejorar? ¡hagámoslo!, pero copiar planteamientos que no funcionan en otros partidos, copiar lo que funciona mal, no es un buen planteamiento", ha advertido.

Aunque pueda estar en "cuestión" el sistema de voto, Núñez Feijóo ha indicado que "todos los militantes ya votan" y, "lo que es más importante", "cualquier militante tiene derecho a presentarse". "Discutir como elegirnos en un congreso a un único candidato que ha presentado su candidatura, no digo que no sea entretenido, pero no es un planteamiento que nos deba preocupar", ha zanjado.

"MEJORA LA PARTICIPACIÓN"

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, se ha "alegrado" de que el PP "sea noticia por este tipo de cuestiones" y "no por luchas internas" o "por no tener un líder pasado tanto tiempo, como le está pasando al PSOE" y ha insistido en que aún no ha acabado el plazo de presentación de alegaciones y propuestas de cara al 18 congreso del partido.

"Esta fase es para que todo el mundo manifieste su opinión de acuerdo con los Estatutos, y al final las votaciones en el Congreso serán para que la mayoría vote, y lo que vote la mayoría será lo que sirva para que el partido funcione hasta el siguiente Congreso", ha dicho.

Sin embargo, y aunque aún no ha rematado el plazo de presentación de propuestas Rueda ha confirmado que "como responsable en el PP de Pontevedra y de Galicia" le "parece bien" y "mejora la participación" la propuesta presentada por el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, que introduce la novedad de una doble vuelta para elegir al presidente del partido, mientras que ha indicado que "si los compañeros de Madrid creen que hay que hacer algo más, para eso está el Congreso", para "debatirlo".

Alfonso Rueda también ha hecho hincapié, como el presidente de los populares gallegos, que la demostración de que los procesos de elección de los máximos representantes del PP "son absolutamente democráticos" y "facilitan la participación de todo el mundo" es el PP de Galicia.

"En el año 2006 tuvo un congreso en el que se presentaron cuatro personas y al final los militantes con el sistema que había decidieron libremente la persona que querían. Visto la evolución posterior creo que los militantes acertaron", ha concluido Rueda.

Tras la reunión de los portavoces de los grupos en el Parlamento de Galicia, y a preguntas de los medios, el popular Pedro Puy ha minimizado la relevancia de los "debates nominales" y ha subrayado que actualmente "la militancia" popular ya elige a su líder, de forma que lo que se halla sobre la mesa es si se hace "a través de un sistema de elección directa en urna o se hace a través de un sistema congresual, previa elección de compromisarios".

Tras remarcar que es su "opinión personal", ha dicho que el sistema actual de voto delegado es "el más adecuado para la elección del presidente del PP". A su juicio, "está funcionando bien" y permite "la participación de la militancia", además de "configurar direcciones consensuadas en los congresos".

Según Puy, los resultados electorales avalan el actual modelo frente al de otros partidos con sistemas "igualmente democráticos" (primarias de elección directa), pero que "generan tensiones internas", como también han contrastado sus compañeros de partido en Galicia.

De hecho, en el PP gallego también se ha pronunciado este martes el secretario xeral del partido, Miguel Tellado, quien, en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, se ha mostrado dispuesto al análisis de la propuesta de Cifuentes, pero ha puntualizado que hay que ser "prudentes" a la hora de cambiar las cosas que "funcionan".

Sobre el tono de la iniciativa, Tellado ha descartado que esta propuesta sea un desafío a Mariano Rajoy y ha recordado que "un partido no es una secta", por lo que todos tienen derecho a expresar sus opiniones y que éstas "sean diferentes a las de la dirección".

Aunque el secretario xeral del PP ha valorado que este tipo de debates son "positivos" y demuestran que el partido está "vivo" y es "dinámico", también ha defendido que su organización no tiene "nada que aprender de las primarias del PSOE, Podemos o Ciudadanos", puesto que "no son modelos a seguir".

ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

Por otro lado, y en cuanto a la elección de la Secretaría General, Feijóo se ha mostrado partidario de "cumplir los Estatutos del partido", es decir, respetar la competencia que "le corresponde al presidente que salga electo de ese Congreso".

"El presidente tiene que elegir a su equipo y el número dos del equipo del presidente es el secretario o secretaria general. Escuchemos la propuesta del presidente Rajoy y aceptemos que, en el ámbito de sus competencias, elija al compañero que considere más oportuno para ser secretario general del partido", ha incidido.