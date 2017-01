Nueve largometrajes y nueve cortometrajes competirán en la undécima edición del Festival Punto de Vista

Se celebrará entre el 6 y el 11 de febrero

Nueve largometrajes y nueve cortometrajes competirán en la Sección Oficial-La Región Central de la undécima edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, que se celebrará entre el 6 y el 11 de febrero.

La de este año es una selección que ilumina en tiempo presente las crisis, inestabilidades y resistencias políticas en Europa, Estados Unidos, Túnez o Brasil, donde el pasado de los trenes a Treblinka funciona en contrapunto con las manifestaciones de extrema derecha en Grecia; en la que "se reconsidera la manera de filmar la discapacidad y la infancia, se prueban diálogos tentativos entre culturas aparentemente opuestas, se ponen palabras e imágenes al dolor universal de perder a una madre y se aborda el drama de los refugiados en el Mediterráneo", según ha informado el Gobierno foral.

Cada película de las 18 finalistas ha sido elegida por su calidad estética, y "pensada como una aportación formal única y complementaria a las demás, dentro del campo del documental experimental". La Región Central se nutre de películas ligadas a la realidad, a lo contemporáneo, y también a lo poético. "Obras variadas en lo temático y en lo formal, que no se conforman con contar, sino que se plantean cómo contar y se ocupan, al fin y al cabo, de la búsqueda de un nuevo punto de vista", ha añadido.

Destaca entre ellas la presencia de dos títulos de cineastas cercanos que han crecido o se han desarrollado como artistas a la sombra del festival: el navarro David Arratibel en largometrajes y el vizcaíno Aitor Gametxo en cortometrajes.

El comité de selección ha visto un total de 1.290 películas, 654 largometrajes y 636 cortometrajes, y ha escogido los siguientes filmes para configurar la sección competitiva del festival, La Región Central.

Entre los largometrajes: Converso, David Arratibel (España); We Make Couples, Mike Hoolboom (Canadá); 5 October, Martin Kollár (Eslovaquia, República Checa); Land Within, Jenni Kivistö (Finlandia, Colombia); The Host, Miranda Pennell (Reino Unido); Europe, She Loves, Jan Gassmann (Suiza); La deuxieme nuit, Eric Pauwels (Bélgica); Normal Autistic Film, Miroslav Janek (República Checa); Treblinka, Sérgio Tréfaut (Portugal).

Los cortometrajes participantes serán: Colombi; Luca Ferri (Italia); Green Screen Gringo, Douwe Dijkstra (Países Bajos, Brasil); Waste nº2 Wreck, Jan Ijäs (Finlandia); Cidade Pequeña, Diogo Costa Amarante (Portugal); Foyer, Ismaïl Bahri (Túnez, Francia); L'Abcdaire de l'amoureuse d'un photographe, Anahit Simonian (Francia, España); Island of Forgotten Cinemas, Ivan Ramljak (Croacia); From Vincent*s House in the Borinage, José M. Fernandes (Portugal, Bélgica); Cicha Symfonia, Aitor Gametxo (Polonia).

El Comité de Selección ha estado formado por Oskar Alegria (director artístico del festival), Koldo Almandoz (cineasta y periodista), Ozge Calafato (programadora y escritora), Alexei Dmitriev (cineasta y programador) y Guillermo G. Peydró (cineasta, profesor y programador).

RETROSPECTIVA DEDICADA A LUCIANO EMMER

En su edición de 2017, el festival Punto de Vista dedicará una retrospectiva al cineasta milanés Luciano Emmer (1918-2009), autor de una prolífica obra cinematográfica y televisiva: más de setenta documentales, once largometrajes de ficción y no pocos anuncios publicitarios.

Sus obras más conocidas son algunas películas de ficción en las que aunó con gran éxito en la década de los cincuenta una determinada unión entre el neorrealismo y la comedia italiana. Sin embargo al final de su vida, al hacer memoria en su película Con aura...senz'aura, su autorretrato creativo, el cineasta se empeñó en recordar y poner de relieve únicamente una parte de su filmografía: los films sobre arte. Con ellos accedió al mundo del cine a los veinte años de manera profesional, y revolucionó toda una línea de la no ficción.

Esta retrospectiva plantea una aproximación a modo de díptico al cine sobre arte de Luciano Emmer: tres sesiones para explicar el paso del racconto al ensayo; de su propuesta inicial de dramatización de la pintura al cine-ensayo sobre arte de sus últimos veinte años, cuando decida explorar formas documentales con voz en primera persona, repensando y citando explícitamente su propio cine anterior.

Una primera sesión recorrerá algunos de sus principales films sobre arte de la primera época, desde Racconto da un affresco (1940) a La sublime fatica (1966), su contraplano irónico, en el que se desliza ya una crítica del turista masivo.

Una segunda sesión, a modo de bisagra, estará dedicada a la reescritura específica de uno de sus documentales más importantes, Picasso (1954), en otro film de medio siglo después, Incontrare Picasso (2000), que es reordenado a partir de una imagen concepto y contado en primera persona.

Por último, una tercera sesión reunirá tres de los ensayos fundamentales de la última época, donde reaparecerán transformadas y en nuevas combinaciones, desde el otro lado del espejo, muchas de las imágenes de la primera sesión.

REALIZADORES INVITADOS EN X FILMS

En su séptima convocatoria, el proyecto X Films ha seleccionado a tres figuras jóvenes que representan lo mejor del cine más alternativo que se está desarrollando en el panorama del cine de no ficción en España. María Cañas, Pilar Monsell y Omar Razzak presentarán un proyecto de ensayo filmado durante el festival, que tenga como base geográfica Navarra.

El proyecto X films sigue la estela de la productora creada por el empresario y mecenas Juan Huarte con la que comparte un fin similar, financiar y respaldar aventuras fílmicas que tengan como punto de partida la X de la incertidumbre. Además, el festival acogerá la proyección del proyecto seleccionado y realizado para 2016, Nuevo altar, de Velasco Broca, en el que se acerca a la figura mítica de Túbal y registra los paisajes y lugares que recorrió este personaje junto a su tribu, ha añadido el Gobierno.