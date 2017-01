El Ayuntamiento de Chiva despide temporalmente al jefe de la Policía por patrullar de paisano y otras faltas

10/01/2017 - 16:18

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia) ha suspendido de empleo y sueldo al intendente principal jefe de la Policía Local por "faltas muy graves" como no realizar la memoria anual del cuerpo en 2014 y 2015, patrullar de paisano en lugar de con uniforme o "tratar de imponer que todos los agentes depositaran todas sus armas reglamentarias, incluso las privadas, en el armero de la Policía para provocar confusión".

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La suspensión es efectiva por un tiempo máximo de seis meses en los que se retira la placa y el arma al intendente jefe, mientras se tramita el expediente disciplinario, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Tras varios meses de investigación, el Gobierno local ha acordado esta decisión por "faltas graves y muy graves" como la no realización de la memoria anual del cuerpo de Policía Local en 2014 y 2015, un documento que debía entregar a alcaldía.

El expediente también recoge que el intendente jefe "patrullaba de paisano en vez de uniforme" y lo hacía "sin el permiso correspondiente de alcaldía", además de que "trató de imponer que todos los policías del cuerpo depositaran sus armas reglamentarias, incluso las privadas, en el armero de la Policía de Chiva" para "llevar a confusión al esgrimir un riesgo psicosocial en vez del de aptitud psicofísica".

Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado que la Junta de Gobierno Local de Chiva del 5 de octubre de 2016 acordó la redistribución provisional de funciones de la Policía Local que "se notificó" al intendente jefe para su conocimiento, cumplimiento y traslado a toda la plantilla. "Se le pidió que hiciese propuestas para mejorar el nuevo organigrama y las funciones asignadas, sin que hasta hoy haya efectuado ninguna", según el Gobierno municipal.

De hecho, el intendente jefe "no solo no efectuó propuestas, sino que dictó una orden contraria a la decisión de la Junta de Gobierno" varias semanas más tarde, el 27 de octubre de 2016, que dirigió "a todos los componentes del cuerpo de asignación de tareas a la Escala Técnica y Unidad Administrativa".

El alcalde de Chiva, Emilio Morales, ha comunicado este martes tanto la suspensión como la apertura del expediente disciplinario al intendente principal jefe de la Policía Local. Además, el Ayuntamiento ha solicitado al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) de la Generalitat la propuesta de dos funcionarios para su nombramiento como instructor y secretario del procedimiento.

"DESOYE ÓRDENES E INCUMPLE LA NORMATIVA"

Por todas las faltas, el expediente disciplinario establece que "no puede seguir al frente de la Policía Local quien presuntamente desoye no solo las órdenes de la Junta de Gobierno Local, sino que infringe la normativa de aplicación del modo que se ha detallado". Se trata de "una infracción notoria no solo ante los efectivos de la Policía, sino ante todo el municipio de Chiva en lo que al incumplimiento de la obligada uniformidad se refiere", añade el documento.

Al respecto, el expediente detalla que la Norma Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunitat "tipifica como falta grave la dejación de funciones o la infracción de deberes u obligaciones inherentes al cargo o función, o los derivados de necesidades de urgente e inaplazable cumplimiento, cuando se produzcan de forma manifiesta".

La normativa también ve como faltas "la emisión de informes sobre asuntos del servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, desnaturalicen la misma, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, siempre que el hecho no constituya delito o falta muy grave", al tiempo que prevé como infracción muy grave "la insubordinación, individual o colectiva, a obedecer a las autoridades o mandos de quien dependen, así como la desobediencia a las legítimas órdenes e instrucciones dadas por aquéllos".